Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Анна Ярославська
8 травня 2026, 07:03оновлено 8 травня, 07:41
Після атаки горить нафтопереробний завод, аеропорти обмежили роботу.
Вибухи в Росії
Вночі в Росії пролунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Ярославлі після атаки спалахнула пожежа на НПЗ
  • Під ударом також опинилися Москва та Ростов-на-Дону
  • У московських аеропортах вводили обмеження на польоти

У ніч на п'ятницю, 8 травня, у низці міст Росії пролунали вибухи. В результаті в Ярославлі виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапили Москва та Ростов.

Перші дрони на території РФ зафіксували ввечері, 7 травня. Після цього Росавіація повідомила про запровадження обмежень на польоти в московському аеропорту Внуково та Домодєдово.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення дронів, що летіли на столицю РФ. За його словами, "на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Дубна, Московськая область
Дубна, Московська область / Фото: t.me/exilenova_plus

Атака на Ярославль

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив також про вибухи в російському місті Ярославль. За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". На його території спалахнула пожежа.

Пожежа в Ярославлі
Пожежа в Ярославлі / Фото: t.me/exilenova_plus
Дивіться відео - У Ярославлі спалахнула пожежа після нічної атаки:

Знімок екрана

OSINT-аналіз російського Telegram-каналу Astra підтверджує, що в Ярославлі після атаки горить нафтопереробний завод "НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС".

НПО
НПЗ ПАТ "Славнефть-ЯНОС" / Фото: t.me/astrapress

Українські дрони неодноразово атакували цей завод раніше.

"Славнефть-ЯНОС", згідно з публічними даними, — нафтопереробний завод паливно-масляного профілю. За обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ і є найбільшим нафтопереробним підприємством у Центральному федеральному окрузі Росії.

ЯНОС є основним переробним активом вертикально-інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнефть", 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ "НК "Роснефть" та ПАТ "Газпром".

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атака на Ростов

У ніч на 8 травня мешканці Ростова-на-Дону повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. За попередніми даними, під ймовірну ракетну атаку міг потрапити завод "Агропромзапчастина".

Ростов затягнуло чорним димом
Ростов затягнуло чорним димом / Фото: t.me/exilenova_plus
Кадри з Ростова
Кадри з Ростова / Фото: t.me/exilenova_plus

Дивіться відео — Кадри ймовірного ракетного удару по Ростову:

Знімок екрана

Як пише російський Telegram-канал Astra, у Ростові-на-Дону після атаки виникла пожежа в районі заводу лакофарбових матеріалів "Емпілс" та філії науково-технічного центру "Радар".

Згідно з аналізом Astra кадрів очевидців, пожежа виникла в районі Західного промузла. Там розташовано багато підприємств різного профілю, зокрема завод "Емпілс", атакований раніше в січні 2026 року, та філія "НТЦ Радар".

Пожежа в НТЦ
Пожежа на НТЦ Радар / t.me/exilenova_plus

"Емпілс" — один із ключових хімічних і лакофарбових заводів півдня Росії.

Акціонерне товариство "Науково-технічний центр "Радар"" займається розробкою та просуванням наукоємних технологій. Основною сферою його діяльності є розробка та обслуговування комплексів спеціального призначення. Філія співпрацює з багатьма відомими компаніями в Росії та з Міністерством оборони РФ.

Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

"Ми також отримали звернення від деяких держав, близьких до Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання... у ці дні. Ми не рекомендуємо", – сказав Зеленський.

Президент також прокоментував заяви Росії про можливе "перемир'я" до 9 травня. За його словами, Україна пропонувала Росії припинити вогонь з 6 травня, однак у відповідь отримала нові російські удари та погрози.

"Вони хочуть отримати від України дозвіл провести свій парад, щоб безпечно вийти на площу на годину раз на рік, а потім знову вбивати наших людей і воювати", – заявив глава держави.

Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

Навіщо Кремлю атака на парад у Москві: думка аналітиків

Польське видання Rzeczpospolita писало про те, що російському диктатору Володимиру Путіну потрібна ескалація, тому РФ провокує Київ на атаку 9 травня.

Якби українські дрони атакували РФ 9 травня, це стало б для Кремля чудовою нагодою звинуватити українців у остаточному розриві заморожених мирних переговорів і, можливо, випробувати, наприклад, тактичну ядерну зброю, тим більше що кілька днів тому Кремль погрожував Україні масованою атакою на центр Києва і закликав мешканців української столиці залишити місто.

"Одне можна сказати напевно: після п'яти років великої війни Путін розраховує на ескалацію, щоб вийти з глухого кута. У нього також немає уявлення про "невійськову" Росію — послаблення репресій та цензури було б ризикованим для його уряду", — зазначає автор статті.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

