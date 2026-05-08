"Ось така в нас запара, запара": головне про розлучення Потапа та Насті

Потап і Настя Каменських офіційно повідомили про розлучення. Главред проаналізував, що сталося в житті пари.

Потап і Настя Каменських розлучаються

Коротко:

Що сталося з дуетом Потап і Настя

Чому розлучилися Потап і Настя

Зіркова пара Потап і Настя Каменських поки що не сходить зі сторінок національних ЗМІ, але не завдяки своїй творчості, а лише через сімейні обставини.

1 травня 2026 року на своїх сторінках у соціальних мережах артисти повідомили про розлучення. Потап і Настя зазначили, що почали свій спільний шлях 20 років тому. Згодом творча співпраця переросла в роман, який став одним із найзнаковіших для українського шоу-бізнесу.

Відсутність спільних фото та публічних виступів

Чутки про розлучення пари поповзли вже давно. Артисти не з'являлися разом довгий час, перестали публікувати спільні фотографії. Зокрема, у Каменських в Instagram останнє фото з Потапом з'явилося рівно рік тому. Тоді вона написала: "З днем народження, мій коханий "екс". Завжди поруч, кохаю, цілую, моя любов", — написала тоді вона.

Останнє спільне фото Каменських і Потапа

Також стало відомо, що пара навіть виставила свій особняк в елітному районі Києва на продаж.

Будинок Потапа і Насті

Тож уже тривалий час усе вказувало на те, що у стосунках пари не все гаразд. Крім того, пара так і не стала батьками в цьому шлюбі.

Криза в шлюбі чи свідомий піар-хід

Шанувальники, втім, сумніваються, що розлучення пари реальне. У мережі пишуть коментарі, що Каменських і Потап розлучилися "на публіку" не просто так. Одні припускають, що питання пов'язане з майном Потапа в Україні. Інші припускають, що цей крок був необхідний, щоб повернути Каменських кар'єру в Україні.

Ще деякі коментатори просто не вірять у розлучення пари і кажуть, що бачили їх у реальному житті і було видно, що вони "кохають одне одного".

Як змінилися стосунки пари після початку війни

Після початку повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну почали з'являтися чутки про розлучення Потапа і Насті, які вони неодноразово спростовували. Саме тоді шанувальники почали пильно стежити за дуетом і припускати, що пара розлучилася.

На момент вторгнення Росії Потап і Настя перебували в Іспанії. 22 червня 2022 року Потап показав відео з Іспанії, де з'явився з перекошеним обличчям. Міміка Потапа помітно спотворилася, він не міг не тільки співати, але й нормально розмовляти. Виявилося, що шоумен застудив лицьовий нерв.

Потап у 2022 році

Пізніше Каменських дала інтерв'ю Маші Єфросініній, однією з тем якого були стосунки з Потапом, чутки про інтрижки Потапа та розставання пари. Каменських тоді толком нічого не сказала, а її інтерв'ю розібрали на меми та звинуватили в нещирості.

Каменських під час інтерв'ю з Єфросініною

Був ще один скандал: у 2023 році екс-підопічна Потапа, артистка і блогерка Gip C (Євгенія Горда) звинуватила Потапа в сексуальних домаганнях. Артистка в Instagram заявила, що Потап пропонував їй інтим в обмін на кар'єру. Коли вона прийшла знімати мірки з артиста, він нібито говорив їй про те, як хоче зайнятися з нею сексом.

"Я припускаю, що саме мене взяли, бо щось свербіло в штанях. Як інакше пояснити наші "великі" розмови в неробочий час вночі з лисим Альошею, мені незрозуміло. Він мені каже: "Я тебе хочу на задньому сидінні, щоб ноги ось так були". Я кажу: "Це прямо пропорційно моїй майбутній кар'єрі в групі?" Він каже: "Прямо перпендикулярно", – розповіла артистка.

Gip C звинуватила Потапа в сексуальних домаганнях – відео тут.

Очевидно, що всі ці "історії" не сприяли зміцненню стосунків пари, і їхні спільні фото та публікації поступово зникли.

Життя та кар'єра пари за кордоном

За різними даними, на початок 2026 року Потап і Настя пересувалися між кількома країнами, зокрема Іспанією, США, ОАЕ. Настя активно почала розвивати сольну кар'єру для латиноамериканського ринку і навіть записала кілька хітів іспанською мовою та дала кілька інтерв'ю іноземним ЗМІ. До речі, продюсуванням займався Потап.

Що стосується самого репера, то на початку 2025 року він створив новий бренд "Славік Балаган" і записав кілька композицій під новим ім'ям. Образ являє собою іронічного, стереотипного персонажа "емігранта зі Східної Європи" у шкіряній куртці та спортивному костюмі, який використовується для музичних проєктів за кордоном.

Як Потап став Савіком

Потап і Настя як бренд: чи вплине розрив на кар'єру

Популярний дует і бренд "Потап і Настя" пішов на "перерву" ще в 2017 році. Після цього Настя почала розвиватися як сольна співачка під сценічним псевдонімом NK. Потап продовжив розвивати свій власний музичний лейбл і зайнявся розкручуванням нового бренду "Славік Балаган".

Однак нечітка позиція артистів під час війни з Росією, їхні концерти в терористичній РФ до повномасштабного вторгнення, а також метання між містами та країнами сильно зіпсували репутацію обом артистам.

Чому тема розлучення знову стала трендом

Розлучення лише на кілька днів розбурхало інтерес до Потапа та Насті, яка вже давно вийшла з вищого зіркового ешелону в Україні.

Настя Каменських

Особисте життя Потапа: нові чутки та скандали

Шанувальники та цікаві з інтернету, як відомо, "знають усе". Не стала винятком і особисте життя дуету, що розійшовся. Так, мережею поповзли чутки, що розлучення сталося через зраду Потапа з найкращою подругою Насті — дизайнеркою Анною Андрійчук.

Анна Андрійчук — дизайнерка та колишня подруга Насті

Про це, до речі, активно пишуть і російські пропагандистські ЗМІ.

"За даними інсайдерів, Потап відібрав її у соліста групи "Время и Стекло", що розпалася ще у 2020 році, Олексія Завгороднього. Сама Настя теж не одна — у неї є чоловік, заради якого вона почала активно худнути", — йдеться у статті пропагандистів з КП.

Потап

