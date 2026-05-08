'Євробачення-2026': коли дивитися шоу та які шанси на перемогу України

У 2026 році за перемогу на "Євробаченні" змагатимуться представники 35 країн. Це найменша кількість учасників за останні роки.

Де дивитися "Євробачення-2026" в Україні

Ви дізнаєтеся:

Коли відбудеться "Євробачення-2026"

Які шанси України на перемогу зараз

Де дивитися "Євробачення-2026" в Україні

Зовсім скоро відбудеться ювілейний 70-й пісенний конкурс "Євробачення". У 2026 році шоу проведуть у Відні після перемоги у 2025 році співака JJ з піснею Wasted Love. Сцену основного шоу обладнали в найбільшій критій арені Австрії Wiener Stadthalle, де в 2015 році вже проводили пісенний конкурс. Австрія прийматиме "Євробачення" втретє, раніше країна влаштовувала шоу також у 1967 році. Що ще потрібно знати про "Євробачення-2026" розповідає Главред.

Перший півфінал пісенного конкурсу відбудеться у вівторок, 12 травня. Другий півфінал – у четвер, 14 травня, а гранд-фінал "Євробачення-2026" заплановано на суботу, 16 травня.

Попередньо всі прямі ефіри розпочинатимуться о 22:00 за київським часом, або о 21:00 за центральноєвропейським часом.

Хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2026"

Право представляти Україну на пісенному конкурсі у 2026 році отримала LELÉKA (прізвище при народженні – Вікторія Корнійкова) з піснею Ridnym.

Її композиція поєднує сучасне звучання з етнічними мотивами.

Головна родзинка – це довга нота, яку LELÉKA тримає близько 30 секунд.

LELÉKA виконуватиме свою пісню під українську бандуру, на якій зіграє бандурист, композитор, аранжувальник, засновник гурту "Шпилясті кобзарі", популяризатор бандури Ярослав Джусь.

Завдяки жеребкуванню визначилося, що LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12.

Які шанси України на перемогу зараз

За оновленими даними Eurovisionworld, Україна зараз посідає 11 місце серед фаворитів "Євробачення-2026".

Шанси на перемогу української представниці букмекери оцінюють лише у 2%.

Головні фаворити "Євробачення-2026"

Букмекери вважають, що найбільше шансів на перемогу цього року має Фінляндія (34%). Країну представлятимуть Linda Lampenius & Pete Parkkonen з композицією Liekinheitin. До речі, їм дозволили порушити правило конкурсу. Зокрема, Лінда Лампеніус гратиме на скрипці наживо.

Живі інструменти перестали використовувати на Євробаченні з 1999 року, щоб не ризикувати телетрансляцією. Наживо на сцені конкурсу залишався тільки вокал.

На другому місці може опинитися представник Греції (14%) – Akylas з піснею Ferto.

Третє місце поки що посідає Данія (11%).

Четверте місце посідає представниця Франції Monroe (7%), п'яте – учасниця з Австралії Дельта Гудрем (7%).

Де дивитися "Євробачення-2026" в Україні

В Україні 70-й пісенний конкурс "Євробачення" транслюватимуть о 22:00:

Хто став ведучими конкурсу

Ще в січні 2026 року австрійський мовник оголосив імена ведучих. Ними стануть Вікторія Сваровскі — відома австрійська телеведуча, співачка, підприємниця, модель і дизайнерка, та Міхаель Островскі — один із найпопулярніших акторів кіно та телебачення Австрії, а також популярний ведучий.

"Вікторія Сваровскі та Міхаель Островскі — дві мотивовані, захопливі та непересічні особистості, які проведуть нас через дивовижні шоу Євробачення. Ми шукали ведучих, які могли б стати чудовими амбасадорами конкурсу — і ми їх знайшли", — зазначила програмна директорка ORF Стефані Гройс-Горовіц.

Які країни беруть участь у "Євробаченні-2026"

У 2026 році за перемогу на "Євробаченні" змагатимуться представники 35 країн. Це найменша кількість учасників за останні роки. Так сталося тому, що деякі країни вирішили бойкотувати пісенний конкурс через участь Ізраїлю на тлі бойових дій у Газі.

Від участі відмовилися: Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія, Ісландія. Громадські мовники деяких країн також заявили, що не транслюватимуть пісенний конкурс, натомість під час його проведення покажуть серію фільмів про Палестину.

Як відбуватиметься голосування

У 2026 році Європейський мовний союз (EBU) вніс зміни до системи голосування пісенного конкурсу. Зокрема, на 70-му Євробаченні професійне журі повернеться до голосування у півфіналах, як це було з 2010 по 2022 роки. Розподіл голосів журі та глядачів становитиме 50/50. Також до складу журі тепер входитиме не п'ять осіб, а сім.

Крім цього, зменшиться максимальна кількість голосів. У 2026 році глядачі зможуть віддати максимум 10 голосів, а не 20, як це було раніше. Проголосувати за фаворита можна буде онлайн, через SMS або за допомогою телефонного дзвінка.

"Євробачення-2026" — головне

Підготовка до "Євробачення" йде повним ходом — у Відні вже почалися репетиції номерів учасників. Єврофани, яким вдалося першими побачити номер LELEKA, розповіли про свої враження.

Представниця України LELEKA провела першу репетицію і з'явилася на сцені в вбранні, в якому виступатиме на "Євробаченні-2026". Однак вибір співачки викликав занепокоєння у фанатів.

