Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

Синоптики оголосили надзвичайний рівень небезпеки на Львівщині.

https://glavred.net/synoptic/poteplenie-do-25-priblizhaetsya-kogda-zhara-smenit-dozhdi-na-lvovshchine-10763132.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 9 травня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода у Львівській області 9 травня

Чи прогнозують дощі

Як зміниться температура на вихідних

У суботу, 9 травня, погода на Львівщині формуватиметься під впливом поля пониженого атмосферного тиску. Очікується хмарність, тумани та короткочасні дощі. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

На території області вночі істотних опадів не передбачається, однак удень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. У нічні та ранкові години очікується туман, через що видимість на дорогах погіршиться до 200-500 метрів.

відео дня

Температура повітря в області вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень підніметься до комфортних 14-19° тепла. Вітер буде північного напрямку, 3-8 м/с.

За прогнозом синоптиків, на Львівщині місцями можливі невеликі короткочасні дощі, переважно у другій половині дня 9 та 11 травня. Уночі та вранці знову можливі тумани, а денна температура поступово зростатиме — від 14–19° до 20–25° тепла.

Погода на Львівщині / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Погода у Львові 9 травня

У Львові субота пройде без істотних опадів. Нічна температура у місті коливатиметься в межах 6-8° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 16-18° тепла.

Як і по області, львів’янам слід очікувати густий туман у нічні та ранкові години. Атмосферний тиск почне зростати, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Попередження про пожежну небезпеку

На Львівщині оголошено попередження про пожежну небезпеку. До кінця доби 8 травня та протягом 9-11 травня на більшій частині території переважатиме надзвичайна (5-й клас) та висока (4-й клас) пожежна небезпека. Погодні умови сприятимуть швидкому розповсюдженню вогню в екосистемах при наявності джерел займання.

Попередження про пожежну небезпеку / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода на вихідних - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що цими вихідними погода в Україні почне змінюватися. У більшості регіонів очікується зниження температури, дощі та грози.

За його словами, найбільш відчутне похолодання прогнозують у західних та північних областях, тоді як схід України залишатиметься в зоні аномально теплої погоди. Саме температурні контрасти, за словами синоптика, спричинять дощі, місцями інтенсивні.

У суботу, 9 травня, дощі прогнозують у західних, північних та центральних областях, а на заході та півночі можливі грози. Вночі та вранці на заході місцями утвориться туман. Найхолодніше буде на заході та півночі - +17…+23°, у центрі та на півдні - +20…+25°, а на сході повітря прогріється до +23…+30°.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, найближчими днями в Україні очікується похолодання та дощі. Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує, що у вихідні температура повітря вдень становитиме +12…+18°, а на сході та південному сході збережеться тепліша погода - до +20…+26°.

Також на Житомирщині найближчі вихідні будуть прохолодними, а місцями нестійкими через дощі та грози. У неділю, 10 травня, місцями очікуються короткочасні дощі та грози, а температура знизиться до +15…+20° вдень.

Крім цього, на вихідних, 9 та 10 травня, у Харкові та області очікується тепла, але хмарна погода з можливими дощами та грозами. Температура повітря становитиме +21…+26° вдень.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред