Постачання армії РФ на важливому напрямку заблоковано: відбулася вогняна диверсія

Можливості окупантів на передовій послаблено.

У Криму партизани заблокували важливий для армії РФ вузол / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили партизани:

Під Сімферополем знищено тепловоз окупантів

Внаслідок диверсії заблоковано поставки на Запорізький напрямок

Агенти партизанського руху вивели з ладу тепловоз під Сімферополем у тимчасово окупованому Криму та заблокували постачання ЗС країни-агресорки Росії на Запорізькому напрямку.

Про це повідомив Атеш в Telegram. Знищити тепловоз партизанам вдалося на залізничному вузлі поблизу Сімферополя. Локомотив не підлягає швидкому відновленню.

"Операцію було проведено напередодні 18 березня - дати, яку Росія називає "днем возз'єднання" Криму", - йдеться у повідомленні.

Залізничною гілкою, на якій було знищено тепловоз, росіяни постачали своїм підрозділам боєприпаси, запасні частини та витратні матеріали для військової техніки на Запорізький напрямок.

Перед диверсією через вузол мала пройти чергова партія необхідних ресурсів. Але після знищення тепловоза підрозділи РФ залишилися без планового поповнення запасів, що вдарило по їх можливостях на передовий.

Яка небезпека нависла над ЗСУ на Запорізькому напрямку Главред писав, що за словами військового оглядача Дениса Поповича, російські окупанти активізувалися на півдні України, що може бути частиною ширшого оперативного задуму. Існує загроза для Гуляйполя, де українських позицій залишилося небагато, з подальшим просуванням ворога в обхід Оріхова. Загальний задум – ліквідація Оріхівського району оборони ЗСУ і просування в бік Запоріжжя.

Нагадаємо, Главред писав, що партизани провели успішну диверсію під Севастополем. Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Раніше в Удмуртії внаслідок диверсії було частково знеструмлено завод, який бере участь у виробництві зброї та важкої техніки для ЗС РФ. Мова йде про підприємство в Іжевську, де шляхом підпалу виведено з ладу трансформаторну підстанцію.

Напередодні повстанський рух "Свобода Росії" здійснив серію диверсій, спрямованих проти російської військової логістики. Знищені десятки локомотивів, задіяних у перевезенні озброєння, боєприпасів та військової техніки для потреб армії РФ у війні проти України.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

