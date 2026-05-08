'Будемо діяти': Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

Глава держави анонсував жорстку дзеркальну відповідь на будь-які атаки окупантів.

Зеленський відповів на нові погрози РФ

Ключові тези Зеленського:

Україна воює за незалежність і безпеку Європи

Відповіді на атаки РФ будуть дзеркальними

На фронті обговорили логістику, дрони й фінансування

Боротьба України проти російської агресії є продовженням боротьби, яку українці вели під час Другої світової війни. Росія намагається повернути порядки, які були переможені у ХХ столітті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз – восьмого травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни – тих, хто розбив нацистів, – треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що захист України - це не лише боротьба за власну незалежність, а й захист усієї Європи. Президент зазначив, що Росія погрожує майже всім своїм сусідам та всій Європі, а не комусь одному.

"І саме в таких лісах, на таких землях, як ці – на Дніпровщині та на сході нашої країни – на Донбасі, Харківщині, на Сумщині, також на Чернігівщині, – попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій, і зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя, захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з двадцятого століття. Обов'язково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність – без сумнівів", - підкреслив Зеленський.

Під час поїздки на Дніпропетровщину президент провів зустрічі з військовими бригадами та обговорив ключові проблеми фронту. Зокрема, йшлося про потребу збільшення фінансування новітніх розробок, покращення логістики, забезпечення позицій та ремонту доріг поблизу лінії фронту.

Коментуючи нові погрози з боку РФ на тлі сакральних для Кремля дат, Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не залишить жодну атаку без відповіді.

"Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні", - додав він.

Чи завдасть Україна удару по Москві

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що удар по Красній площі 9 травня міг би привернути увагу світових медіа, однак Україна, ймовірно, обере іншу тактику. За його словами, більш ефективними цілями залишаються об’єкти енергетичної та військової інфраструктури в російських регіонах, а не символічні локації з потужною системою ППО.

Бровді зазначив, що підрозділи українських безпілотників завдають значних втрат російській оборонній інфраструктурі, знищуючи системи ППО швидше, ніж їх відновлюють, що робить дедалі більше територій РФ вразливими, включно з об’єктами у глибині країни. Він також наголосив, що економічний тиск через удари по нафтопереробній та логістичній інфраструктурі послаблює здатність Росії фінансувати війну, оскільки значна частина бюджету витрачається на військові потреби.

Роберт Бровді "Мадяр"

Перемир'я на 9 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія порушила оголошене Кремлем перемир’я та в ніч на 8 травня продовжила обстріли українських позицій. За словами Зеленського, станом на 7:00 ранку зафіксовано понад 140 обстрілів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров напередодні 9 травня звинуватив Україну та країни Заходу у спробах зірвати заходи в Росії та вкотре повторив пропагандистські тези про нібито підготовку Європою "нападу" на РФ. Також він заявив, що "пощади не буде" у випадку будь-яких дій проти російських святкових заходів.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія терміново нарощує сили для протидії українським дронам, зокрема розгортає додаткові підрозділи для прикриття Москви та Краснодарського краю. За його словами, РФ фактично масштабує свої війська безпілотних систем, копіюючи українські підходи.

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

