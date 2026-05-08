Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Марія Николишин
8 травня 2026, 15:29
В Москві перед парадом посилюють безпекові заходи.
Чи можливі удари по РФ 9 травня / колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/Brovdi.Art

Головне із заяви "Мадяра":

  • Україна робить ставку на удари по інфраструктурі РФ
  • Порти РФ у зоні дії дронів експортують нафту на $100 млрд
  • Втрати армії РФ вже перевищують темпи мобілізації

Удар по Красній площі 9 травня може привернути увагу світових медіа, однак Україна, ймовірно, використає іншу тактику. Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді в інтерв'ю The Guardian.

Коментуючи посилення безпекових заходів в Москві перед парадом на Красній площі він сказав, що не розуміє, навіщо витрачати дрони на "велику стіну".

За його словами, більш ефективними цілями залишаються об'єкти енергетики або військової інфраструктури в російських регіонах.

Видання підкреслює, що нищівні атаки елітної 414-ї бригади "Птахи Мадяра" стали серйозним викликом для Кремля у війні. Зокрема, далекобійні дрони підрозділу знищують російські системи протиповітряної оборони швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати, через що дедалі більше територій у радіусі 2000 кілометрів від позицій стають вразливими – зокрема й резиденції Путіна.

Бровді додає, що зруйнована інфраструктура та чорні хмари диму над нафтовими об'єктами "вказують шлях до перемоги України" – через ослаблення економіки Росія більше не зможе фінансувати війну.

Він також наголосив, що Путін витрачає близько 40% річного бюджету у 530 мільярдів доларів на військові потреби, а порти в зоні досяжності українських дронів щороку експортують приблизно 100 мільйонів тонн російської нафти на суму близько 100 мільярдів доларів.

Окрему увагу командувач Сил безпілотних систем звернув на втрати російської армії від атак безпілотників. За даними України, вже п'ятий місяць поспіль Росія втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати. Йдеться про 30 – 34 тисячі втрат щомісяця.

"Це впливає на боєздатність російської армії, зменшуючи її наступальний потенціал. Це факт", - підсумував "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Чому для Путіна важливий парад 9 травня

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що парад для Путіна — це спосіб продемонструвати світові свою легітимність і здатність до перемовин, утвердити образ лідера на глобальній арені.

"Це все — спроба створити ілюзію сили, демонструючи, що армія нібито успішна, що ситуація під контролем, а приїзд іноземних гостей доказ того, що з Путіним досі рахуються", - наголосив він.

Парад в РФ 9 травня - що відомо

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше пригрозив Росії і заявив, що українські дрони можуть пролетіти над Москвою прямо під час параду 9 травня. Цього року, як стверджують у Росії, на параді не буде військової техніки.

Також відомо, що одразу в 15-ти регіонах країни-агресорки Росії оголосили про повне скасування військових парадів до Дня перемоги 9 травня. У тимчасово окупованому Криму цього року також не проводитимуть військовий парад і масові заходи до 9 травня.

Крім того, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово робив проросійські та скандальні заявив в контексті України та війни, відмовився брати участь у військовому параді в Москві 9 травня.

Про персону: "Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

