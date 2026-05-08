Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

Погода в Україні найближчим часом стане більш прохолодною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні
Цими вихідними температура повітря вдень підвищиться до 12-18 градусів тепла. На території східних та південно-східних областей буде спекотно. Там температура повітря підвищиться до 20-26 градусів тепла.
"Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди - короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході - без опадів", - пише Наталка Діденко.
Прогноз погоди у Києві
У суботу, 9 травня, у Києві не буде серйозних опадів. Температура повітря буде на рівні 20 градусів тепла.
Однак вже у неділю, 10 травня, прийде похолодання та будуть дощі. У цей день температура повітря опуститься до 12-14 градусів тепла.
"Одягніться тепліше!" - пише Діденко.
Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.
Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.
Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
