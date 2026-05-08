Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко назвала регіони, які будуть буде заливати грозовими дощами.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Погода в Україні найближчим часом стане більш прохолодною. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Цими вихідними температура повітря вдень підвищиться до 12-18 градусів тепла. На території східних та південно-східних областей буде спекотно. Там температура повітря підвищиться до 20-26 градусів тепла.

"Через нашу територію 9-10 травня проходитимуть атмосферні фронти, тому практично повсюди - короткочасні дощі, можливі грози. У неділю на заході - без опадів", - пише Наталка Діденко.

Прогноз погоди у Києві

У суботу, 9 травня, у Києві не буде серйозних опадів. Температура повітря буде на рівні 20 градусів тепла.

Однак вже у неділю, 10 травня, прийде похолодання та будуть дощі. У цей день температура повітря опуститься до 12-14 градусів тепла.

"Одягніться тепліше!" - пише Діденко.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.

Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

