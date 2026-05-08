Мирні переговори можуть затягнутися: експерт озвучив невтішний прогноз

Якщо зараз не вдасться скористатися вікном можливостей, українців чекатимуть складні часи.

Україна працює над встановленням миру не лише дипломатично

Що повідомив Чаленко:

Україна розширює дипломатичні зв'язки для переговорів з РФ

Мирні переговори можуть відкластися до 2027 року

По міжнародних каналах Україна шукає можливості для переговорів з країною-агресоркою Росією. Також через посередників Київ розширює дипломатичні контакти.

Однак, як сказав в рамках проєкту "Український фокус. Ранок" на Еспресо голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, змінюють переговорний баланс з РФ саме Сили оборони України.

Якщо у найближчий час Київ та Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, то Україні доведеться чекати на наступне вікно можливостей, яке відкриється не раніше, ніж після завершення весняно-літньої наступальної кампанії ворога.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - зауважив Чаленко.

Які "козирі" отримала Україна у переговорах

Главред писав, що за словами спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках Курта Волкера, Україна здатна завдавати ударів на великі відстані по території Росії, зокрема по об’єктах нафтового експорту, які критично важливі для фінансування війни.

Тому зараз складається ситуація, яка все більше грає на користь України. Волкер упевнений: якщо ця тенденція збережеться, то вона може створити умови, за яких Росія буде змушена погодитися на припинення вогню.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головний перемовник України Рустем Умєров прибув до Маямі, щоб перезапустити фактично заморожений переговорний процес між Києвом, Вашингтоном і Москвою.

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков під час спілкування з пропагандистами обмовився щодо реальних планів Росії на мирні переговори та війну проти України.

Нещодавно у Росії офіційно визнали недоцільність тристоронніх мирних переговорів за участі РФ, США та України для завершення війни. Кремль в ультимативній формі вимагає він України вивести війська з Донбасу для продовження мирного процесу.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

