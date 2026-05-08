РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

Російські окупанти розгортають 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для прикриття Москви й Краснодарського краю.

РФ розгортає додаткові сили для боротьби з українськими дронами

РФ терміново розгортає сили для боротьби з українськими дронами. Про це заявив український головнокомандувач Олександр Сирський.

Поза затвердженим планом Росія розгортає ще 4 полки, 24 дивізіони та 162 батареї для прикриття Москви та Краснодарського краю.

"Фактично росіяни масштабують свої війська БпС, копіюючи українські рішення — технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується і застосування засобів РЕБ у прикордонних областях", - зазначив Сирський.

Він наголосив на тому, що України продовжує утримувати ініціативу, а перевага у FPV-дронах зростає. Лише за останні 5 місяців підрозділи безпілотних систем Сил оборони України змогли знешкодити більше окупантів, ніж РФ встигає мобілізувати:

виконано майже 357 тисяч бойових завдань;

уражено понад 160,7 тисячі верифікованих цілей;

подавлено понад 7,7 тисячі позицій російських пілотів БпАК;

засобами Middle Strike уражено 424 об'єкти окупантів.

"Сучасна війна стрімко підвищує роль наземних роботизованих комплексів. Сьогодні роботи не лише воюють, а й евакуюють поранених, встановлюють мінні загородження та забезпечують уже понад 60% логістичних перевезень в інтересах військ. Саме тому критично важливо забезпечити своєчасне та ритмічне постачання таких платформ відповідно до потреб підрозділів", - додав Сирський.

Водночас вже відомо, що у 2026 році Росія планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів. Також РФ нарощує постачання ударних дронів із турбореактивними двигунами.

"Під час щомісячної наради з питань розвитку БпС окремо обговорили проблемні питання, шляхи їх вирішення та обмінялися досвідом ефективної бойової роботи. Зокрема — щодо застосування дронів-перехоплювачів для прикриття наших піхотних груп", - додав Сирський.

Нині Україна працює над підвищенням ефективності радіоелектронної боротьби, нарощує використання наземних роботизованих РЕБ-платформ та проводить ефективність індивідуальних засобів РЕБ.

До того ж Сирський підписав накази про заохочення найкращих військовослужбовців напрямку безпілотних систем.

Удари по РФ у ніч на 8 травня — подробиці

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 8 травня, у низці міст Росії пролунали вибухи. У результаті в Ярославлі виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапили Москва та Ростов.

Перші дрони на території РФ зафіксували ввечері, 7 травня. Після цього Росавіація повідомила про введення обмежень на польоти в московському аеропорту Внуково та Домодєдово.

За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". На його території спалахнула пожежа.

Травневе перемир'я - останні новини

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася відразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

