ССО 'засліпили' ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

Підрозділи Middle-strike завдали серії високоточних ударів.

https://glavred.net/war/sso-oslepili-vraga-v-krymu-i-unichtozhili-komandnyy-punkt-v-doneckoy-oblasti-10747370.html Посилання скопійоване

ССО уразили 4 РЛС в Криму та командний пункт ворога на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Уражено чотири радіолокаційні станції в окупованому Криму

Уражено елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ

Знищення РЛС зменшує можливості ворога виявляти повітряні цілі

Підрозділи ССО завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Уражено РЛС в Криму та командний пункт окупантів на Донеччині. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За повідомленням військових, було уражено чотири радіолокаційні станції на окупованому півострові, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо‑У" та ще дві РЛС у радіопрозорому куполі в Євпаторії. Також українські військові уразили елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти РФ у районі окупованої Зачатівці на Донеччині.

відео дня

У ССО зазначили, що радіопрозорий купол дозволяє антені РЛС обертатися в будь-якому напрямку та приховує її орієнтацію. Знищення таких станцій суттєво знижує можливості противника виявляти повітряні цілі.

"ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України", - наголосили військові.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зазначив, що кількість ударів ЗСУ по території Росії останнім часом зросла. Через це РФ змушена посилювати систему протиповітряної оборони. За словами експерта, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Також з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На думку Храпчинського, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та ще більше посилювати систему ППО.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, українські військові 7 березня завдали удару ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання та запуску "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та детонацію.

Також Сили оборони України завдали ударів по російських військових об’єктах у Криму. Під час операції було уражено три зенітні комплекси Панцир-С1, десантний катер проєкту БК-16 у районі Новоозерного та базу безпілотників Оріон на аеродромі Кіровське.

Як повідомляв Главред, 1 березня знищено склад та чотири станції управління дронами. Українські військові зазначили, що продовжують системно знищувати логістику та бойовий потенціал ворога в тилу.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред