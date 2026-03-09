Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

Руслана Заклінська
9 березня 2026, 14:56
Підрозділи Middle-strike завдали серії високоточних ударів.
ССО 'засліпили' ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині
ССО уразили 4 РЛС в Криму та командний пункт ворога на Донеччині / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Уражено чотири радіолокаційні станції в окупованому Криму
  • Уражено елемент командного пункту бригади морської піхоти РФ
  • Знищення РЛС зменшує можливості ворога виявляти повітряні цілі

Підрозділи ССО завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Уражено РЛС в Криму та командний пункт окупантів на Донеччині. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

За повідомленням військових, було уражено чотири радіолокаційні станції на окупованому півострові, зокрема РЛС 5Н84А "Оборона-14", РЛС "Небо‑У" та ще дві РЛС у радіопрозорому куполі в Євпаторії. Також українські військові уразили елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти РФ у районі окупованої Зачатівці на Донеччині.

відео дня

У ССО зазначили, що радіопрозорий купол дозволяє антені РЛС обертатися в будь-якому напрямку та приховує її орієнтацію. Знищення таких станцій суттєво знижує можливості противника виявляти повітряні цілі.

"ССО продовжують завдавати асиметричних дій з метою стратегічної знемоги ворога вести війну проти України", - наголосили військові.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський зазначив, що кількість ударів ЗСУ по території Росії останнім часом зросла. Через це РФ змушена посилювати систему протиповітряної оборони. За словами експерта, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Також з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На думку Храпчинського, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та ще більше посилювати систему ППО.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, українські військові 7 березня завдали удару ракетами ATACMS і SCALP по місцю зберігання та запуску "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Після атаки зафіксували масштабну пожежу та детонацію.

Також Сили оборони України завдали ударів по російських військових об’єктах у Криму. Під час операції було уражено три зенітні комплекси Панцир-С1, десантний катер проєкту БК-16 у районі Новоозерного та базу безпілотників Оріон на аеродромі Кіровське.

Як повідомляв Главред, 1 березня знищено склад та чотири станції управління дронами. Українські військові зазначили, що продовжують системно знищувати логістику та бойовий потенціал ворога в тилу.

Читайте також:

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Сили спеціальних операцій новини Криму війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

    "Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

    16:31Війна
    Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

    Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

    16:26Економіка
    Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

    Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

    16:13Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

    Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикоса

    РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

    РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

    Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

    Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

    "Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

    "Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

    Останні новини

    16:41

    "Укрзалізниця" не проводила розслідування щодо ексдетективів НАБУ, яких пов’язують зі збитками на 78 млн грн, – експерт

    16:39

    Кацуріна вперше публічно звернулася до Дантеса на тлі чуток про їх розрив

    16:35

    Благовіщення в 2026 році буде за новим стилем: точна дата

    16:31

    "Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач

    16:30

    "Обнулити експорт нафти РФ": розкрито кошмарний для Кремля сценарій

    Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
    16:26

    Долар злетів до нового історичного максимуму: курс валют на 10 березня

    16:20

    Як сказати українською "дурной тон" і "дурной вкус": більшість помиляється

    16:15

    Як носити брошку і не виглядати "як бабуся": 5 стильних прийомівВідео

    16:13

    Погода готує сюрприз: де в Україні різко потеплішає та випадуть дощі

    Реклама
    16:04

    Орбан та Сіярто озвучили нові претензії до України та вимоги до ЄС - деталі

    16:01

    Якими словами збагатив українську мову Тарас Шевченко: унікальні неологізми

    15:44

    Майже літнє тепло заскочить на Львівщину: коли потеплішає до +18

    15:24

    11 країн: Зеленський розкрив деталі допомоги України у збитті іранських Шахедів

    14:57

    Секрет функції старт-стоп в авто: скільки пального вона може зекономитиВідео

    14:56

    ССО "засліпили" ворога у Криму і знищили командний пункт на Донеччині

    14:53

    Справжня весна охопить Житомирщину: коли очікується до +17 тепла

    14:48

    Український виробник чаю "Трипільське Сонце" вперше з початку повномасштабної війни отримав понад 33 млн грн прибутку новини компанії

    14:17

    "На антидепресантах": MELOVIN заговорив про свій психіатричний діагноз

    14:12

    Миші більше не повернуться: запахи, які вони не витримують

    13:58

    Краще зачекати: що категорично не роблять у саду на початку весни

    Реклама
    13:52

    Як американці борються з колорадським жуком: без отрут і хіміїВідео

    13:46

    "Вперше із 2024 року": Сирський розкрив нові подробиці контрнаступу ЗСУ

    13:26

    Є жорсткі рамки: стали відомі вимоги Ніколь Кідман до нового бойфренда

    13:13

    Тараса Цимбалюка запідозрили в камінг-ауті: "Всі ми знаємо твій секрет"

    13:05

    "Плакала в трубку півгодини": Козловський розповів про стосунки з Могилевською

    12:57

    Допоможе США на Близькому Сході: в ISW заявили про унікальний досвід України

    12:45

    Що покласти до Великоднього кошика у 2026 році: список обов'язкових продуктів

    12:41

    "Ощадбанк" екстрено зупинив роботу - коли запрацюють сервіси

    12:32

    Син Наталії Сумської розповів про позицію Тоні Паперної: "Спосіб виживання"

    12:28

    У них все по поличках: три найорганізованіші знаки зодіаку

    12:16

    Як сказати "лучшее - враг хорошего" українською: єдиний правильний варіантВідео

    11:55

    Бензин може подешевшати до 50-60 гривень: українцям назвали умову падіння цін

    11:55

    Тіна Кароль публічно послала Ані Лорак: "Я дуже хотіла це сказати"Відео

    11:51

    Навіть прикурювач є: в Китаї випустили найкращий телефон на випадок апокаліпсисуВідео

    11:46

    Переможниця Нацвідбору змінила пісню для Євробачення 2026 — деталіВідео

    11:44

    Що зробити з лохиною навесні - головні процедури для гарного врожаю

    11:22

    Найгірші кольори для стін у спальні: які відтінки заважають спати

    11:21

    Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

    11:13

    Китайський гороскоп на завтра, 10 березня: Півням - тривога, Собакам - борги

    10:54

    Уражено склад БпЛА та катер: ЗСУ провели успішну операцію в Криму, деталіВідео

    Реклама
    10:49

    Гороскоп на завтра 10 березня: Водоліям - сюрприз, Рибам - збитки

    10:41

    Ворог просунувся біля ключового міста: в DeepState розкрили ситуацію на фронті

    10:27

    "Занурювати в кохання": Тіна Кароль нарешті назвала свого фаворита

    10:01

    Зеленський відповів на звинувачення Трампа та розкрив плани на переговори з РФ

    10:00

    Від нього залежить стійкість ЗСУ: військовий оцінив загрозу для великого міста

    09:58

    Стріляли з гвинтівки: на Ріанну було скоєно нападВідео

    09:35

    Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

    09:22

    "Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

    09:16

    РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

    09:06

    Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

    Новини Києва
    Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
    Привітання
    З днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Регіони
    Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
    Новини шоу бізнесу
    Кейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
    Рецепти
    ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти