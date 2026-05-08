В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки зараз коштує овоч

Аналітики спрогнозували, що буде з цінами на популярний овоч далі.

Огірки стали більш доступними, ніж минулого року

Головне:

Тепличні огірки стрімко дешевшають через перевиробництво

Попит на овочі знизився на фоні великої пропозиції

Аграрії прогнозують подальше падіння цін на ринку

В Україні продовжують знижуватися ціни на тепличні огірки через сезонне збільшення пропозиції на тлі досить низького попиту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Українські тепличні комбінати відвантажують продукцію значно дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Станом на 8 травня огірки реалізують по 30-60 гривень за кілограм. Це в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"За словами операторів ринку, ситуація, що склалася, обумовлена ​​відразу кількома факторами. По-перше, вибірки у тепличних господарствах залишаються стабільними та досить об'ємними, що призвело до помітного зростання пропозиції на ринку. У той же час, попит на огірки помітно знизився в порівнянні з попереднім тижнем", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що тепличні огірки наразі на 30% дешевші, ніж на початку травня 2025 року. При цьому виробники не виключають можливості подальшого зниження цін у цьому сегменті у разі збереження поточних темпів реалізації.

Як зміняться ціни на продукти в Україні до кінця травня

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у травні на українському продовольчому ринку зійдуться одразу кілька чинників - від геополітичної напруги до сезонного оновлення асортименту.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Водночас погода нарешті почала працювати на користь споживачів. Сезонність уже дала перші результати: на ринку побільшало українських тепличних овочів, і це одразу позначилося на ціні.

Нагадаємо, Главред писав, що морква в Україні продається по 9–16 гривень за кілограм, що приблизно на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Основною причиною подорожчання експерти називають сезонне скорочення пропозиції та дефіцит якісної продукції.

Раніше повідомлялося, що ціни на курячі яйця різних виробників в українських супермаркетах знизилися на кілька гривень у порівнянні з середньомісячними показниками за квітень.

Нещодавно стало відомо, що ціни на гречку в Україні різко зросли і досягли найвищого рівня за останні три роки — наразі в середньому 75 гривень за кілограм, а в окремих магазинах преміальні сорти вже перевищують 90 гривень.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

