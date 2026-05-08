Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

Дар'я Пшеничник
8 травня 2026, 14:58
google news Підпишіться
на нас в Google
У неділю синоптики попереджають про локальні дощі та грози у регіоні.
Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться
Прогноз погоди у Житомирі та області на 9-11 травня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

відео дня

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у Житомирі і області на вихідні
  • Про яку небезпеку попереджають синоптики

У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.

У неділю синоптики попереджають про локальні дощі та грози, тож погода стане більш нестійкою. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

За даним синоптиків, субота, 9 травня, мине без істотних опадів. У Житомирі та по області очікується мінлива хмарність, західний вітер 5–10 м/с. У місті вночі прогнозують 7–9°, вдень 19–21°, по області - від 5 до 10° тепла вночі та 17–22° вдень.

У неділю, 10 травня, погода зміниться: хмарність залишиться мінливою, проте місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Північно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 5–10°, а вдень - 15–20°.

Понеділок, 11 травня, знову поверне суху погоду. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким, змінних напрямків. Нічна температура знизиться до 2–7°, а вдень підніметься до 19–24°.

Синоптики також наголошують, що 9 та 10 травня на території області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), тож мешканців просять бути максимально обережними з вогнем.

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

У Дніпрі на вихідних очікується справжня весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. Наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — посилиться хмарність і з'явиться ймовірність дощу.

8 травня погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Zhitomir.info

Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода синоптик Житомирщина Житомирська область новости Житомира Погода в Житомирі Погода Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:53Економіка
Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

15:29Війна
Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

15:26Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

Останні новини

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

15:26

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

15:25

Редиска буде великою та соковитою: що зробити в травні для шикарного врожаю

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
15:24

У Києві відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців новини компанії

15:17

Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

14:58

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

14:54

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає свято після 8 травня

Реклама
14:43

Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

14:39

Як швидко вкласти дитину спати: психолог назвала головну помилку батьків

14:23

Викинули як сміття: які дорогі речі люди знаходили біля дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 травня: Терезам — радість, Скорпіонам — зупинитися

13:58

"Євробачення-2026": коли дивитися шоу та які шанси на перемогу УкраїниВідео

13:52

"Пощади не буде": Лавров пригрозив жорсткою відповіддю за удари на 9 травня

13:50

"Ось така в нас запара, запара": головне про розлучення Потапа та НастіВідео

13:43

Чому городники засипають грядки крупами: ефект вразить вже за сезон

13:40

Валентина Хамайко відверто розповіла про 10 років у "Сніданок. Вихідний", сім’ю, власний бізнес та ціну ранкових ефірів

13:33

В Україну прибудуть представники США: Зеленський заговорив про графік зустрічей

13:30

Смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього курячого паштету за 30 хвилин

Реклама
13:22

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

13:03

Чому одяг після прання брудний і неприємно пахне: помилка, яку роблять майже всі

12:44

У будинку відбувалося щось дивне: знахідка в підвалі налякала сім'ю

12:39

Величезні стовпи диму в небі: дрони атакували важливі цілі в Грозному

12:34

Цибуля залишатиметься свіжою місяцями: простий трюк, про який мало хто знає

12:20

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

11:55

На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики

11:43

В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки зараз коштує овоч

11:39

Захисники Азовсталі патрулюють Маріуполь: з'яились перші кадриВідео

11:32

Тіна Кароль встановила шалений рекорд: що вона зробилаВідео

11:31

Як сказати "картопля в мундирі" українською: відповідь здивує багатьох

11:20

Ризик втрати всього врожаю: що можна і що заборонено садити поруч із капустоюВідео

11:13

Звички людей змінюються: як правильно використовувати сонячні панелі

11:13

РФ змінила тактику: військовий розкрив 3 ключові цілі літнього наступу окупантів

10:56

"Усі скинулися": Руслана розповіла про витрати на перемогу на "Євробаченні-2004"Відео

10:54

Пугачова вперше публічно звернулася до дочки Орбакайте

10:48

Мирні переговори можуть затягнутися: експерт озвучив невтішний прогноз

10:27

Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

09:55

"Шанувальники стурбовані": відому співачку ввели в штучну комуВідео

09:51

На Одеську область насувається туман і небезпечна спека: попередження синоптиків

Реклама
09:47

Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

09:34

Терехов: У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики

09:15

Про що моляться 9 травня Миколаю Чудотворцю: яке церковне свято

08:57

"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи": Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

08:56

Один фактор: Казарін - про те, як позбавити військову службу каторжного іміджуПогляд

08:32

Росія порушила оголошене перемир'я вже в першу ніч: Зеленський розповів деталі

08:13

Умєров терміново прибув до США: які завдання у головного переговірника України

07:58

Фіцо везе Путіну послання від Зеленського: про що йдеться

07:03

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на РосіюВідео

06:20

Життя в гуртожитку або власна квартира: чому ранні шлюби в СРСР були вигідними

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиСвяткове менюНапої

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти