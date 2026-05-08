Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

Прогноз погоди у Житомирі та області на 9-11 травня

У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.

У неділю синоптики попереджають про локальні дощі та грози, тож погода стане більш нестійкою. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

За даним синоптиків, субота, 9 травня, мине без істотних опадів. У Житомирі та по області очікується мінлива хмарність, західний вітер 5–10 м/с. У місті вночі прогнозують 7–9°, вдень 19–21°, по області - від 5 до 10° тепла вночі та 17–22° вдень.

У неділю, 10 травня, погода зміниться: хмарність залишиться мінливою, проте місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Північно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 5–10°, а вдень - 15–20°.

Понеділок, 11 травня, знову поверне суху погоду. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким, змінних напрямків. Нічна температура знизиться до 2–7°, а вдень підніметься до 19–24°.

Синоптики також наголошують, що 9 та 10 травня на території області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), тож мешканців просять бути максимально обережними з вогнем.

