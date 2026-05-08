Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі і області на вихідні
- Про яку небезпеку попереджають синоптики
У Житомирській області вихідні 9–10 травня пройдуть під знаком прохолоди та високої пожежної небезпеки. Ночами температура опускатиметься до 5 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься максимум до 22 градусів.
У неділю синоптики попереджають про локальні дощі та грози, тож погода стане більш нестійкою. Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.
За даним синоптиків, субота, 9 травня, мине без істотних опадів. У Житомирі та по області очікується мінлива хмарність, західний вітер 5–10 м/с. У місті вночі прогнозують 7–9°, вдень 19–21°, по області - від 5 до 10° тепла вночі та 17–22° вдень.
У неділю, 10 травня, погода зміниться: хмарність залишиться мінливою, проте місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Північно-західний вітер сягатиме 5–10 м/с. Температура вночі становитиме 5–10°, а вдень - 15–20°.
Понеділок, 11 травня, знову поверне суху погоду. Опадів не прогнозують, вітер буде слабким, змінних напрямків. Нічна температура знизиться до 2–7°, а вдень підніметься до 19–24°.
Синоптики також наголошують, що 9 та 10 травня на території області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), тож мешканців просять бути максимально обережними з вогнем.
Погода в Україні - новини за темою
Як писав Главред, погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.
У Дніпрі на вихідних очікується справжня весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. Наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — посилиться хмарність і з'явиться ймовірність дощу.
8 травня погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.
Вас може зацікавити:
- Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині
- На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики
- Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред