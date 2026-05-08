'Напівпорожні - це ще м'яко кажучи': Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

Ситуацію погіршує зростання глобального попиту на системи ППО через конфлікт на Близькому Сході.

В Україні критичний дефіцит ракет до ППО

Головне з новини:

Україна залишилася з напівпорожніми пусковими ППО

Країна змушена просити у партнерів по 5–10 ракет

Запаси виснажили масовані зимові обстріли

Україна входить у нову фазу ракетного голоду: бойові підрозділи ППО залишаються із напівпорожніми пусковими установками, а військовим доводиться буквально "вибивати" боєприпаси на міжнародних зустрічах. Про критичний стан запасів заявив полковник Повітряних сил Юрій Ігнат, підкресливши, що країна опинилася "на голодному пайку" щодо ракет для Patriot, NASAMS та IRIS‑T. Про це повідомляє Укрінформ.

Попри регулярні дипломатичні зусилля, українські делегації на форматах на кшталт Рамштайну змушені просити партнерів про мінімальні партії - по 5–10 ракет до кожної системи.

"Пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи", наголосив Ігнат.

За його словами, причини дефіциту накопичувалися місяцями. Узимку Росія провела 15 масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, що змусило Україну витрачати ракети темпами, яких не передбачав жоден план. Ситуацію ускладнює й глобальний ріст попиту на ППО через війну на Близькому Сході - конкуренція за боєприпаси різко зросла.

У відповідь командування змушене перерозподіляти наявні ракети між регіонами, щоб зберегти хоча б базовий рівень захисту по всій країні. Водночас Ігнат наголошує, що українські військові вже мають унікальний досвід роботи з сучасними системами ППО, дронами‑перехоплювачами та винищувачами F‑16 у реальних бойових умовах - досвід, якого немає ні в кого у світі.

Як можна протидіяти російській балістиці

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що російську балістику Україна може збивати виключно Patriot і SAMP/T, але Patriot і ракет до них у нас мало.

За його словами, через це інший, але дуже складний у реалізації варіант - бити по пускових установках.

"Крім активної оборони, ми можемо почати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати і знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути тільки такою", - зауважив він.

Як повідомляв Главред, щоб подолати дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, Україна планує активніше домовлятися з партнерами, а в окремих випадках — навіть застосовувати більш жорсткі переговорні підходи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Системи ППО Сил оборони працюють щодня і знищують 90% цілей, проте є дефіцит антибалістичних ракет, говорив Зеленський.

Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

