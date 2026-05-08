Тіна Кароль встановила шалений рекорд: що вона зробила

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка славиться прекрасною фізичною формою, встановила грандіозний рекорд.
Співачка простояла в планці майже 2 години і встановила рекорд України під час благодійного стріму
Спочатку вона планувала протриматися 4 години і досягти рівня світових рекордів, але в результаті протрималася 1 годину 54 хвилини. Це майже вдвічі більше, ніж її торішній результат (71 хвилина).
Тіна Кароль перемогла планку:
Таким чином, вона перевершила попередній національний рекорд — обійшла попередню рекордсменку Марію Несину на 3 хвилини. Результат фіксується як новий рекорд України.
Головна мета встановлення рекорду — збір коштів для Сил оборони України.
Тіна Кароль та її рекорд:
Зазначимо, що Тіна Кароль вже давно займається спортом і має не тільки шикарне тіло, а й задокументовані спортивні досягнення. Наприклад, як цей рекорд України.
Про особу: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ВСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
