Тіна Кароль встановила шалений рекорд: що вона зробила

Тіна Кароль — не лише успішна співачка, а й сильна спортсменка.

Тіна Кароль має розкішну фігуру / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка славиться прекрасною фізичною формою, встановила грандіозний рекорд.

Співачка простояла в планці майже 2 години і встановила рекорд України під час благодійного стріму

Спочатку вона планувала протриматися 4 години і досягти рівня світових рекордів, але в результаті протрималася 1 годину 54 хвилини. Це майже вдвічі більше, ніж її торішній результат (71 хвилина).

Тіна Кароль майже 2 години стояла в планці

Таким чином, вона перевершила попередній національний рекорд — обійшла попередню рекордсменку Марію Несину на 3 хвилини. Результат фіксується як новий рекорд України.

Головна мета встановлення рекорду — збір коштів для Сил оборони України.

Тіна Кароль та її результати

Тіна Кароль простояла в планці 2 години

Зазначимо, що Тіна Кароль вже давно займається спортом і має не тільки шикарне тіло, а й задокументовані спортивні досягнення. Наприклад, як цей рекорд України.

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ВСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

