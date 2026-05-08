'Пощади не буде': Лавров пригрозив жорсткою відповіддю за удари на 9 травня

Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що ті нібито планують зірвати парад до Дня перемоги в Росії.

Лавров перейшов до нових погроз за удари на 9 травня

Коротко:

Лавров пригрозив "нещадною відповіддю" на зрив параду 9 травня

За його словами, Європа нібито готує напад та "стратегічну поразку" Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров напередодні 9 травня виступив із черговими різкими заявами, звинувативши Захід та Україну у спробах "зірвати святкування".

Міністр російського МЗС "з усією відповідальністю" попередив, що Москва "нещадно відповість", якщо буде "зірване свято Дня победи". Ба більше, додав Лавров, "пощади не буде", передають пропагандистські ЗМІ.

"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо (трапиться) те, що роблять зараз через Україну нацисти, що відроджуються на Заході, пощади їм не буде", - заявив Лавров.

Він також повторив традиційні пропагандистські тези Кремля про "загрозу нападу" з боку Європи. За його словами, на континенті "готують повторення досвіду Гітлера" та відкрито закликають до стратегічної поразки Росії.

"У Європі багато хто не соромлячись закликає до того, щоб повторити досвід Гітлера та його поплічників, і готує черговий напад на нашу країну з відкрито декларованою метою - завдати їй стратегічної поразки", - сказав міністр.

Лавров також стверджує, що такі настрої нібито підтримуються в Брюсселі, а окремі країни демонструють "реваншистські ідеї".

Главред раніше писав, що за словами керівника центру політичних студій Доктрина, політолога Ярослав Божко концентрація російської ППО на параді 9 травня може створити коридори для ударів по інших об’єктах.

"Я ставлю на те, що це буде ймовірніше, ніж бомбардування курсантських парадних коробок на Красній площі. Я думаю, десь так воно і буде. І це теж цікаво виглядатиме в контексті свята. Це все одно не буде просто сприйнято", - сказав Божко

За його словами, подібна подія матиме насамперед політичний ефект: російським громадянам буде продемонстровано відсутність безпеки навіть у день головного державного свята. Це, за його словами, руйнує ілюзію контрольованості, яку влада намагається підтримувати, та підсилює відчуття, що Кремль приховує реальний стан справ у країні. Божко наголосив, що подібна подія не залишиться непоміченою й матиме особливий резонанс у контексті святкової дати.

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила ударами по "центрах ухвалення рішень" у разі, якщо Україна атакує Москву 9 травня. У МЗС країни-агресора звернулися до держав та міжнародних організацій із закликом забезпечити евакуацію дипломатів зі столиці України.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

