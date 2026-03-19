В повітря злетіли топцілі в Криму і ще двох областях: Генштаб розкрив деталі

Головною ціллю стали об’єкти російського оборонного концерну "Алмаз-Антей" у Криму.

Удар по Криму та ще двох областях

Сили оборони завдали удару по об'єктах концерну "Алмаз-Антей" у Криму. Також уражено склади боєприпасів і ПММ та райони зосередження живої сили РФ на Донеччині і Херсонщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У ніч на 19 березня у районі Фіолентівського шосе у окупованому Криму уражено Інноваційний центр підприємства "Граніт", який входить до складу концерну "Алмаз-Антей". Там ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони, зокрема ЗРК С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", "Бук-М2/М3" та "Тор-М2".

Крім того, в районі Стрілецької бухти у Севастополі уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати росіян наразі уточнюються.

Удари по окупованих територіях Донеччини і Херсонщини

Паралельно з операцією в Криму, підрозділи Сил оборони завдали потужних ударів по військових об'єктах на інших окупованих територіях України. Уражено склади боєприпасів в Донецьку та Ялті Донецької області і Каланчаку на Херсонщині.

Також зафіксовано влучання у склад ПММ у районі Новотроїцького Херсонської області. У районі Веселого Донецької області українські захисники ударили по складу матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Крім цього, під вогонь потрапили райони зосередження ворога поблизу населених пунктів Овражки (Крим) та Ялти (Донецька обл.). Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Удари по російських об'єктах - новини за темою

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ ліквідували два дороговартісні розвідувальні дрони "Мерлін-ВР" ворога в районі Гуляйполя. Вартість одного БПЛА перевищує 300 тис. доларів, тож загальні втрати окупантів перевищили 600 тис. доларів.

Також Сили оборони України 16-17 березня завдали ударів по авіазаводу "Авіастар" в Ульяновській області та 123-му авіаремонтному заводу в Новгородській області. Уражено ангари, стоянки літаків і частину повітряних суден, масштаби збитків уточнюються.

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня десятки безпілотників атакували територію Росії. Пожежі сталися на Афіпському НПЗ і в порту "Кавказ" в Краснодарському краї. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджено технічне судно та установки НПЗ.

Читайте також:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

