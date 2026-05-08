Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

Ангеліна Підвисоцька
8 травня 2026, 09:47оновлено 8 травня, 10:23
Збройні сили України вдарили по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі.
Зеленський розповів про удари по РФ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скріншот із відео

Що відомо:

  • У Росії пролунали потужні вибухи
  • ЗСУ завдали удару по НПЗ у Ярославлі

Збройні сили України завдали ударів по Росії. Потужна пожежа зафіксована в Ярославлі, що за 700 кілометрів від кордону з Україною. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Наші захисники майстерно атакували об'єкт нафтової сфери, який мав велике значення для фінансування війни проти України.

"Дякую Збройним Силам України та нашій військовій розвідці за такий прояв справедливості. Українські далекосяжні санкції продовжили діяти у відповідь на російські удари по наших містах і селах. Росія має обрати справжній мир, і лише сильний тиск це забезпечить", — підкреслив президент.

Удари по РФ у ніч на 8 травня — подробиці

Як повідомляв Главред, у ніч на п'ятницю, 8 травня, у низці міст Росії пролунали вибухи. У результаті в Ярославлі виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Крім цього, під атаку потрапили Москва та Ростов.

Перші дрони на території РФ зафіксували ввечері, 7 травня. Після цього Росавіація повідомила про введення обмежень на польоти в московському аеропорту Внуково та Домодєдово.

За попередньою інформацією, під удар потрапив переробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". На його території спалахнула пожежа.

Російські НПЗ / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 4 травня президент України Володимир Зеленський не виключив, що цього року на параді 9 травня в Москві можуть пролетіти українські дрони.

Опівночі 6 травня розпочався режим тиші, який оголосив президент Володимир Зеленський. Втім, ЗС РФ знову атакували регіони України.

Ворожа атака почалася відразу після набрання чинності режимом припинення вогню. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші міста опинилися під ударом.

7 травня Зеленський заявив, що Україна не рекомендує представникам інших держав відвідувати Москву під час параду 9 травня.

