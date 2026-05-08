В Україну прибудуть представники США: Зеленський заговорив про графік зустрічей

Сторони продовжують роботу над домовленостями, які можуть гарантувати безпеку.

У Київ приїдуть представники США

До України прибудуть представники президента США

Україна та США працюють над гарантіями безпеки

Представники президента США прибудуть у Київ. Вже затверджений графік візитів на весну-літо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Була сьогодні доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах. Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни – літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - зазначив президент. відео дня

Зеленський додав, що сторони обговорили гуманітарні завдання, зокрема обміни полоненими.

Також продовжується робота над домовленостями, які можуть гарантувати безпеку.

"Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - написав Зеленський.

8 травня головний перемовник України Рустем Умєров терміново прибув до США. Він отримав чітке доручення - активізувати діалог зі США та використати американські канали для просування української позиції. Київ наполягає, що жодних рішень щодо війни без участі України бути не може.

Як писав Главред, 7 травня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров вирушив до Маямі для зустрічі зі спецпосланцями Білого дому Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, і додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Київ не виключає можливості переговорів на рівні лідерів за участю Росії, а також за посередництва Туреччини та, ймовірно, представників США. За його словами, така зустріч може відбутися на території Туреччини. Водночас Україна не погоджується з вимогами Росії щодо виведення українських військ з Донбасу.

Про персону: Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

