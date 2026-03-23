Росія може відправити на фронт усіх мобілізованих з Криму: в ISW назвали терміни

Росія має намір залучити весь мобілізований контингент, розміщений у Криму.

Росія може відправити на фронт усіх мобілізованих з Криму / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії

Військових з Криму планують використовувати для поповнення втрат

Контратаки українських сил на півдні ускладнюють дії російських військ

Російське командування, ймовірно, планує вже з 1 квітня задіяти в бойових діях усіх мобілізованих, які перебувають на території Криму. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Підготовка мобілізованих з Криму

Експерти посилаються на заяву представника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, який зазначив, що Росія має намір залучити весь мобілізований контингент, розміщений у Криму.

За його словами, цих військовослужбовців планують використовувати для поповнення втрат — зокрема, для заміни поранених та посилення 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ. Зараз її підрозділи задіяні на Курському напрямку та у складі оперативно-тактичної групи "Крим".

Аналітики ISW вважають, що подібні заходи пов'язані з серйозними втратами російської армії, а також з труднощами у залученні нових добровольців.

Реорганізація та перекидання військ

Крім того, російська сторона розглядає можливість реорганізації 810-ї бригади морської піхоти в дивізію. У разі реалізації цих планів вона може стати десятою маневреною дивізією, сформованою Росією з початку повномасштабної війни.

Подібні перетворення вже відбувалися раніше: 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту була переформована в 55-ту дивізію, а 336-та бригада Балтійського флоту — у 120-ту дивізію.

Також, за інформацією Волошина, російські сили вже перекидають підрозділи 55-ї та 120-ї дивізій у зону відповідальності 29-ї загальновійськової армії — зокрема, на Олександрівський напрямок та північ Гуляйполя. Передбачається, що вони зможуть брати участь у боях уже з квітня 2026 року.

Вплив ситуації на фронті

В ISW підкреслюють, що російська армія все частіше змушена використовувати навіть оперативні резерви для підтримки поточних бойових дій. Крім того, з початку березня 2026 року фіксується перекидання підрозділів ВДВ і морської піхоти з Донецької області ближче до південної ділянки фронту.

Аналітики зазначають, що активні контратаки українських сил на півдні суттєво ускладнюють дії російських військ. У результаті командуванню РФ доводиться обирати між стримуванням українського наступу та підготовкою власних операцій на інших напрямках.

За оцінкою експертів, таке перегрупування може негативно позначитися на планах Росії щодо проведення весняно-літнього наступу 2026 року, зокрема на спробах просунутися в районі так званого поясу укріплених міст Донбасу.

Раніше російські війська вже демонстрували обмежені можливості вести масштабні наступальні дії одночасно на кількох ділянках фронту. В ISW вважають, що в поточних умовах їм буде складно ефективно наступати на Донбасі, одночасно реагуючи на успіхи українських сил на південних напрямках.

Як повідомляв Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що в Дніпропетровській області досі є кілька осередків присутності російських окупантів.

Також відомо, що в Силах оборони України почали випробування перших екзоскелетів, призначених для використання на передовій. Нова технологія допомагає артилеристам легше справлятися з перенесенням важких боєприпасів і вже тестується в бойових умовах на Покровському напрямку.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у 2026 році країна-агресор Росія планує набрати ще 409 тисяч військових. Такі плани означають одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

