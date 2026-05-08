Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

Дар'я Пшеничник
8 травня 2026, 10:27
Найнебезпечнішим, на думку експерта, залишається Краматорсько-Слов’янський напрямок у Донецькій області.
Росія готує новий наступ на Україну / Колаж: Главред

Головне з новини:

  • Росія готує літній наступ на Донбасі
  • Кремль тисне на фронті попри втрати
  • РФ зберігає можливість тижневих масованих ударів

Україна наближається до літа з розумінням, що попри втому російської армії та провал весняного наступу, Кремль не відмовився від планів розширити війну. Президент Володимир Зеленський уже попередив про ризик нового етапу наступальних дій.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН окреслив, де саме Росія може спробувати прорвати оборону та чи вистачить їй сил для масштабної операції.

Новий наступ: що готує Росія

За оцінками Жданова, російська армія не має реальних стратегічних успіхів, попри гучні заяви пропаганди.

"Успіхів немає. Якби були успіхи, то вони б знов не хапалися за „ядерну дубину"", - наголосив він.

За словами експерта, РФ продовжує накопичувати сили та шукає можливість для прориву одразу на кількох ділянках фронту. Найбільша загроза - Донецька область, зокрема Краматорсько‑Слов’янський напрямок. Саме там російські війська можуть спробувати розірвати українську оборону та просунутися вглиб на десятки кілометрів.

Що відомо про Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Жданов уточнює, що головний удар може розвиватися через Покровський, Костянтинівсько‑Покровський та Слов’янсько‑Лиманський напрямки. За його словами, окупанти здатні одночасно тиснути з півночі та півдня, намагаючись створити умови для швидкого прориву.

Запорізький напрямок: друга точка ризику

Ще один потенційний вектор наступу - Запорізька область. Росія прагне просунутися ближче до Запоріжжя та захопити більше територій на лівобережжі.

Експерт зазначає, що на Оріхів росіяни йти бояться через щільну українську оборону, але активно тиснуть на Гуляйпільському напрямку. Кремль продовжує маневрувати резервами, перекидаючи їх туди, де вдається хоч мінімальний прорив.

Гуляйполе
Що відомо про Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Чи вистачить Росії сил

Попри агресивні плани, стратегічних резервів у РФ небагато. Весняний наступ провалився, і Кремль був змушений вводити в бій навіть ті дивізії, які планували тримати в резерві. "Вони сформували чотири дивізії - дві морської піхоти та дві мотострілецькі. Але три з чотирьох вже змушені були ввести в бій", - нагадує Жданов.

Втім, за словами експерта, недооцінювати загрозу не можна. Росія має угруповання близько 700 тисяч військових, що дозволяє їй перекидати сили між напрямками та підтримувати тиск на фронті. Паралельно Кремль посилює мілітаризацію суспільства, просуваючи риторику "вітчизняної війни" та залучаючи до військової підготовки навіть дітей.

Літні обстріли: що зміниться

Жданов наголошує, що "як мінімум раз на тиждень" РФ здатна запускати масовані дроново‑ракетні атаки.

Інтенсивність залежатиме від технічного стану стратегічної авіації, запасів ракет і працездатності пускових установок. Головна мета таких ударів - виснаження української ППО та постійний психологічний тиск на цивільне населення.

Наступ РФ - думка експерта

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Ситуацію на фронті - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. За даними українських військових,ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.

Також російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

