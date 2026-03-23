Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

Приморськ — найбільший нафтоналивний порт Російської Федерації на Балтиці. Після атаки дронів там горить резервуар із паливом.

https://glavred.net/war/rf-massirovanno-atakovali-drony-v-krupneyshem-nefteportu-vspyhnul-pozhar-10751090.html Посилання скопійоване

У Ленобласті спалахнула пожежа на стратегічному об'єкті

Коротко:

Ленінградську область РФ атакували дрони

Влада заявила про знищення понад 50 БПЛА

У порту Приморська пошкоджено паливний резервуар, виникла пожежа

У ніч на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над регіоном нібито знищено понад 50 безпілотників. За його словами, в результаті атаки сталося загоряння в порту Приморська.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

"У порту Приморська пошкоджено резервуар з паливом, сталося загоряння. Триває гасіння, персонал евакуйовано", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що порт Приморськ у Ленінградській області – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Супутники NASA FIRMS фіксують численні осередки загоряння біля Приморського порту у РФ.

Оновлено. Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, оператором найбільшого нафтового порту РФ на цьому напрямку з пропускною спроможністю до 75 млн тонн на рік є "Транснефть".

"Саме звідси відвантажується основний обсяг нафти марки Urals crude oil, зокрема, через тіньовий флот для обходу санкцій. Ураження такого вузла безпосередньо позначається на експортній логістиці та валютних надходженнях РФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що супутник NASA FIRMS оновився і дав можливість побачити, що горить також термінал перевалки світлих нафтопродуктів.

"Йдеться не лише про нафтову інфраструктуру, але й про термінали перевалки світлих нафтопродуктів - бензину, дизеля та авіапалива. Це вже готовий продукт з вищою доданою вартістю, тому ураження таких об'єктів позначається на найбільш прибутковій частині експорту і може впливати на забезпечення військової логістики", - йдеться в повідомленні.

Російський Telegram-канал Astra повідомляв про те, що ракета ППО РФ вибухнула за кілометр від військового заводу "ВІСКОМ" у Гатчині Ленінградської області.

"ВІСКОМ" – підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв; створенні спеціальних засобів для потреб силових структур. Воно внесене до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

Крім того, у Смоленській області після атаки БПЛА виникла пожежа в районі приватної забудови. Про роботу ППО в регіоні вночі 23 березня повідомляв губернатор. Очевидці зняли пожежу.

Згідно з аналізом Astra, загоряння виникло в районі приватної забудови, ймовірно, у селі Туринщина. Про постраждалих не повідомляється.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані із виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед". Експерт зазначив, що на тлі цих подій з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації у повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред