Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

Анна Ярославська
23 березня 2026, 06:54оновлено 23 березня, 08:56
Приморськ — найбільший нафтоналивний порт Російської Федерації на Балтиці. Після атаки дронів там горить резервуар із паливом.
У Ленобласті спалахнула пожежа на стратегічному об'єкті / Фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Ленінградську область РФ атакували дрони
  • Влада заявила про знищення понад 50 БПЛА
  • У порту Приморська пошкоджено паливний резервуар, виникла пожежа

У ніч на 23 березня Ленінградську область країни-агресора Російської Федерації атакували дрони. У порту Приморська спалахнула пожежа.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що над регіоном нібито знищено понад 50 безпілотників. За його словами, в результаті атаки сталося загоряння в порту Приморська.

"У порту Приморська пошкоджено резервуар з паливом, сталося загоряння. Триває гасіння, персонал евакуйовано", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що порт Приморськ у Ленінградській області – найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, кінцевий пункт Балтійської трубопровідної системи.

Пожежа в Приморську
Пожежа в Приморську / Фото: t.me/exilenova_plus

Супутники NASA FIRMS фіксують численні осередки загоряння біля Приморського порту у РФ.

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

Оновлено. Як повідомляє моніторинговий канал Exilenova+, оператором найбільшого нафтового порту РФ на цьому напрямку з пропускною спроможністю до 75 млн тонн на рік є "Транснефть".

"Саме звідси відвантажується основний обсяг нафти марки Urals crude oil, зокрема, через тіньовий флот для обходу санкцій. Ураження такого вузла безпосередньо позначається на експортній логістиці та валютних надходженнях РФ", — йдеться в повідомленні.

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа
Дрони вдарили по Приморську / Фото: Exilenova+
Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа
Пожежа у Приморську / Фото: Exilenova+

Зазначається також, що супутник NASA FIRMS оновився і дав можливість побачити, що горить також термінал перевалки світлих нафтопродуктів.

"Йдеться не лише про нафтову інфраструктуру, але й про термінали перевалки світлих нафтопродуктів - бензину, дизеля та авіапалива. Це вже готовий продукт з вищою доданою вартістю, тому ураження таких об'єктів позначається на найбільш прибутковій частині експорту і може впливати на забезпечення військової логістики", - йдеться в повідомленні.

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа
Фото: Exilenova+

Російський Telegram-канал Astra повідомляв про те, що ракета ППО РФ вибухнула за кілометр від військового заводу "ВІСКОМ" у Гатчині Ленінградської області.

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

"ВІСКОМ" – підприємство, яке спеціалізується на розробці та виробництві засобів ближнього бою та вибухових пристроїв; створенні спеціальних засобів для потреб силових структур. Воно внесене до реєстру організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК) РФ.

Крім того, у Смоленській області після атаки БПЛА виникла пожежа в районі приватної забудови. Про роботу ППО в регіоні вночі 23 березня повідомляв губернатор. Очевидці зняли пожежу.

Згідно з аналізом Astra, загоряння виникло в районі приватної забудови, ймовірно, у селі Туринщина. Про постраждалих не повідомляється.

Удар по бюджету й логістиці РФ: у найбільшому нафтовому порту спалахнула пожежа

Атаки на території Росії — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 березня в Краснодарській області Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

У Старій Русі Новгородської області Росії було атаковано АТ "123 авіаремонтний завод". Ймовірно, є влучання в перший цех заводу. На авіазаводі якраз перебували два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, які прибули на ремонт.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт та заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані із виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Експерт зазначив, що на тлі цих подій з’являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації у повітряному просторі та посилювати систему ППО.

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

Можливий штурм: ЗМІ з’ясували, навіщо США перекидають війська на Близький Схід

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

Головний страх ЄС: у Politico розказали, чому Трамп може позбавивши Україну підтримки

Реклама

Україну розігріє до +18, а потім накриє снігом: коли погода різко зміниться

Існувала менше доби: яка українська держава просила допомоги в Гітлера

Китайський гороскоп на сьогодні, 23 березня: Собакам — маніпуляції, Свиням — ревнощі

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

