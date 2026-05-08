Захисники Азовсталі патрулюють Маріуполь: з'яились перші кадри

Українські захисники з корпусу "Азов" дронами створюють "санітарну зону" для російської логістики.

Пілоти "Азову" патрулюють Маріуполь

Пілоти "Азову" патрулюють дороги у Маріуполі

Українські дрони створюють "санітарну зону" на глибині 160 км

Пілоти 1-го корпусу НГУ "Азов" почали патрулювати Маріуполь, що на глибині 160 км від лінії бойового зіткнення. Про це повідомили у "Азові".

"Азов" повертається до Маріуполя. Наразі – за допомогою розвідувально-ударного комплексу. Пілоти 1-го корпусу НГУ "Азов" патрулюють дороги на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення", - йдеться у повідомленні. відео дня

Наші захисники атакують військові цілі окупати. Вони патрулюють дороги у місті та на околицях, які ворог використовує для переміщення особового складу чи іншого військового обладнання.

Таким чином пілоти "Азову" створюють так звану "санітарну зону" для російської логістики.

"Глибина ударів зростатиме. "Азов" вже патрулює рідний Маріуполь. Поки з неба. Але далі буде", - наголосили військові.

Військові опублікували кадри, на яких видно, як наші дрони знищують російську техніку.

Пілоти "Азову" патрулюють Маріуполь

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов" 1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

