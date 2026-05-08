"Усі скинулися": Руслана розповіла про витрати на перемогу на "Євробаченні-2004"

Віталій Кірсанов
8 травня 2026, 10:56
У 2004 році Руслана здобула перемогу в Стамбулі з піснею "Wild Dances".
Руслана розповіла про витрати на перемогу на "Євробаченні-2004"

  • Підтримку надали троє спонсорів, а багато компаній допомагали на умовах бартеру
  • Команда співачки самостійно оплатила переліт делегації

Відома українська співачка Руслана Лижичко вперше відверто розповіла про витрати на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2004".

Нагадаємо, у 2004 році артистка здобула перемогу в Стамбулі з піснею Wild Dances, принісши Україні перше місце на престижному конкурсі. За словами виконавиці, підготовка до виступу вимагала величезних фінансових вкладень.

В інтерв'ю "24 каналу" співачка зізналася, що команда фактично збирала кошти власними силами.

"Ми буквально всі "скинулися" на цю перемогу. Не хочу називати конкретні суми, тому що участь і перемога — це не тільки про гроші. Ми вклали всі свої заощадження. Мій батько навіть віддав гроші, які відкладав на житло в Києві", — поділилася Руслана.

Також артистка розповіла, що підтримку надали троє спонсорів, а багато компаній допомагали на умовах бартеру.

За словами співачки, спочатку витрати здавалися цілком посильними, проте пізніше стало зрозуміло, що необхідний бюджет значно більший за очікуваний.

"Коли ми підрахували загальну суму, просто схопилися за голову. Не розуміли, де взяти такі гроші. Але коли у тебе є мета - решта вже не має значення", - згадала виконавиця.

Руслана зазначила, що команда самостійно оплатила переліт делегації, до якої входило понад 60 осіб, проживання в Стамбулі протягом двох тижнів, а також телевізійну трансляцію конкурсу для українських глядачів.

Співачка додала, що сьогодні вже не пам'ятає точних цифр, оскільки у кожного артиста витрати на підготовку до конкурсу можуть істотно відрізнятися.

Руслана Лижичко
Руслана Лижичко / інфографіка: Главред

Нагадаємо, цього року Євробачення-2026 стартує 12 травня у Відні. Представниця України LELÉKA виступить під 12-м номером у другому півфіналі 14 травня, а гранд-фінал конкурсу відбудеться 16 травня.

Євробачення 2026 — яким буде номер України

Тим часом у Відні розпочалися репетиції півфіналів Євробачення. Шанувальники конкурсу вже змогли побачити номери учасників, зокрема LELEKA. Разом із співачкою на сцену вийде бандурист Ярослав Джусь, а головними родзинками стануть костюм і виконання знакової довгої ноти в кульмінації номера.

Про особу: Руслана Лижичко

Руслана Лижичко або мононімно Руслана — українська співачка, музичний продюсер, авторка-виконавиця. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу Євробачення-2004.

