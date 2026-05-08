Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Шанувальники стурбовані": відому співачку ввели в штучну кому

Віталій Кірсанов
8 травня 2026, 09:55
google news Підпишіться
на нас в Google
74-річна Бонні Тайлер підключена до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії після термінової операції на кишечнику.
Відому співачку ввели в штучну кому
Відому співачку ввели в штучну кому / колаж: Главред, фото: instagram.com/bonnietylerofficial

Коротко:

  • Бонні Тайлер була госпіталізована в Португалії
  • Операція пройшла успішно

Відому британську співачку Бонні Тайлер ввели в штучну кому в лікарні Фару в Португалії. Про це пише видання Correio da Manha.

74-річна артистка підключена до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії після термінової операції на кишечнику.

відео дня

"Операція пройшла успішно, і зараз вона відновлюється. Ми знаємо, що вся її родина, друзі та шанувальники будуть стурбовані цією новиною і бажають їй якнайшвидшого та повного одужання", - повідомляє видання з посиланням на власне джерело.

Як уточнює газета Jornal de Noticias, Тайлер була госпіталізована в Португалії після термінової операції у зв'язку з виявленою у неї перфорацією шлунково-кишкового тракту.

Під час операції лікарям вдалося усунути перфорацію, але інфекційно-запальний процес продовжував прогресувати. Стан співачки після хірургічної процедури був стабільним, але через кілька годин спостерігалося різке погіршення здоров'я, через що було прийнято рішення ввести Тайлер у штучну кому, повідомила газета.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома американська актриса і колишня наречена Володимира Кличка Гайден Панеттьєрі відверто розповіла про непрості стосунки з екс-коханим.

Раніше також Анджеліна Джолі здобула важливу перемогу над своїм колишнім чоловіком Бредом Піттом. Тим часом сторона актора вважає, що під захистом адвокатської таємниці Джолі могла приховати значний обсяг важливих документів, і тепер Пітт має намір довести це в суді.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Бонні Тайлер

Бонні Тайлер — легендарна британська рок-співачка з Уельсу.

Музична кар'єра співачки розпочалася 1976 року з треку Lost In France, а найбільшу популярність Тайлер здобула у 1980-1990-х роках.

Її візитна картка — унікальний потужний і хрипкий тембр. Така впізнавана "хрипота" з'явилася в 1977 році після операції на голосових зв'язках: співачці заборонили розмовляти кілька тижнів, але вона порушила заборону, через що її голос назавжди змінився.

За свою кар'єру Тайлер продала понад 100 мільйонів платівок і тричі номінувалася на премію "Греммі".

Її головний хіт — "Total Eclipse of the Heart". Балада, що стала платиновим хітом і очолила чарти по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
шоу-бізнес новини шоу бізнесу Бонні Тайлер
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

10:27Війна
Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

09:47Війна
"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи": Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи": Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

08:57Війна
Реклама

Популярне

Більше
Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Останні новини

10:48

Мирні переговори можуть затягнутися: експерт озвучив невтішний прогноз

10:27

Загроза літнього наступу: Жданов попередив, куди РФ може вдарити в першу чергу

09:55

"Шанувальники стурбовані": відому співачку ввели в штучну комуВідео

09:51

На Одеську область насувається туман і небезпечна спека: попередження синоптиків

09:47

Палає за 700 км від кордону: Зеленський розкрив подробиці нічних ударів по РФ

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
09:34

Терехов: У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики

09:15

Про що моляться 9 травня Миколаю Чудотворцю: яке церковне свято

08:57

"Напівпорожні - це ще м'яко кажучи": Ігнат заявив про критичну ситуацію з ППО в Україні

08:56

Один фактор: Казарін - про те, як позбавити військову службу каторжного іміджуПогляд

Реклама
08:32

Росія порушила оголошене перемир'я вже в першу ніч: Зеленський розповів деталі

08:13

Умєров терміново прибув до США: які завдання у головного переговірника України

07:58

Фіцо везе Путіну послання від Зеленського: про що йдеться

07:03

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на РосіюВідео

06:20

Життя в гуртожитку або власна квартира: чому ранні шлюби в СРСР були вигідними

05:56

Як водіям будуть нараховувати бали за порушення ПДР - пояснення поліцейського

05:14

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

04:30

Забудуть про бідність: яким знакам зодіаку травень принесе несподіване багатство

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

03:30

Як знищити попелицю на черешні: найкращі способи врятувати врожайВідео

03:04

Салат залишиться свіжим місяць, якщо його загорнути в один кухонний предмет - лайфхак

Реклама
02:30

Нова система штрафів для водіїв: в МВС вказали на нюанс щодо нововведень

02:06

"Це шлях до деокупації": експерт назвав три кроки до перелому у війні

01:30

Дочка Вікторії Бекхем запустила власний бізнес через проблеми зі здоров’ям

00:59

Система штрафних балів для водіїв: за що можуть тимчасово забирати права

00:05

Розкішний вигляд без переплат: яка підлога стане фавортом на кухні у 2026Відео

07 травня, четвер
23:09

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

23:09

ЄС розчарувався в Трампі та готує власні переговори з РФ – FT

23:08

У Путіна випадково "злили" справжні плани Кремля щодо війни в Україні і переговорах

22:53

"Трохи ніяково": Сумська зворушливо звернулася до чоловіка

22:31

Ектор Хіменес-Браво показав, як змінився після пластичної операції

22:25

Тарілка пече, а страва холодна: чому мікрохвильовка нагріває посуда не їжу

22:05

Народжені у конкретні три місяці отримають подарунок долі до кінця травня

22:04

Не просто любов: чому насправді коти ходять за господарями, відповідь здивуєВідео

21:32

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

21:20

Коли та як садити перець у відкритий ґрунт 2026 року - найкращі дати

20:57

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

20:57

"Ніколи не пізно": HBO зробило заяву щодо другого сезону "Гаррі Поттера"

20:56

Погода у Дніпрі готує розворот: синоптики розповіли, коли сонце змінить дощ

20:11

Впертість у крові: три знаки зодіаку, які завжди роблять по-своєму

20:08

"Рівні умови", схоже, вже формуються в кулуарах, – співвласник АГТ Горбуненко про непрозорі рішення при підготовці до приватизації ОПЗ

Реклама
19:55

"Ми не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив попередження напередодні 9 травня

19:54

Рівна морква без проріджування: дієвий метод посіву, який економить часВідео

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:33

Принц Гаррі засмутився через нові фото Шарлотти: що сталося

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти