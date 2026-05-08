"Шанувальники стурбовані": відому співачку ввели в штучну кому

Відому британську співачку Бонні Тайлер ввели в штучну кому в лікарні Фару в Португалії. Про це пише видання Correio da Manha.
74-річна артистка підключена до апарату штучної вентиляції легенів у відділенні інтенсивної терапії після термінової операції на кишечнику.
"Операція пройшла успішно, і зараз вона відновлюється. Ми знаємо, що вся її родина, друзі та шанувальники будуть стурбовані цією новиною і бажають їй якнайшвидшого та повного одужання", - повідомляє видання з посиланням на власне джерело.
Як уточнює газета Jornal de Noticias, Тайлер була госпіталізована в Португалії після термінової операції у зв'язку з виявленою у неї перфорацією шлунково-кишкового тракту.
Під час операції лікарям вдалося усунути перфорацію, але інфекційно-запальний процес продовжував прогресувати. Стан співачки після хірургічної процедури був стабільним, але через кілька годин спостерігалося різке погіршення здоров'я, через що було прийнято рішення ввести Тайлер у штучну кому, повідомила газета.
Про особу: Бонні Тайлер
Бонні Тайлер — легендарна британська рок-співачка з Уельсу.
Музична кар'єра співачки розпочалася 1976 року з треку Lost In France, а найбільшу популярність Тайлер здобула у 1980-1990-х роках.
Її візитна картка — унікальний потужний і хрипкий тембр. Така впізнавана "хрипота" з'явилася в 1977 році після операції на голосових зв'язках: співачці заборонили розмовляти кілька тижнів, але вона порушила заборону, через що її голос назавжди змінився.
За свою кар'єру Тайлер продала понад 100 мільйонів платівок і тричі номінувалася на премію "Греммі".
Її головний хіт — "Total Eclipse of the Heart". Балада, що стала платиновим хітом і очолила чарти по всьому світу.
