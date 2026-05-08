РФ змінила тактику: військовий розкрив 3 ключові цілі літнього наступу окупантів

Інна Ковенько
8 травня 2026, 11:13
Після провалу першої хвилі наступу РФ змінила тактику й окреслила нові завдання для фронту.
Війський назвав 3 ключові цілі Росії на літній наступ
Війський назвав 3 ключові цілі Росії на літній наступ / Колаж: Главред, фото: скриншот, 48 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ

Головне із заяви Мусієнка:

  • Перша хвиля наступу РФ провалилася, ворог утратив темп і сили
  • Ворог перейшлов до нової тактики з дронами та КАБами та піхотними штурмами
  • РФ прагне виснажити сили оборони та послабити тил України

Росія розгорнула весняно-літній наступ, намагаючись тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Українські оборонці зірвали першу хвилю наступу й не дозволили ворогу реалізувати початковий задум.

Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що тепер Росія переслідує нові цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті в найближчі тижні та місяці.

Зрив першої хвилі російського наступу

Зазначається, що Сили оборони України не дали противнику прорватися на ключових напрямках - у районі Покровська, на Запорізькому та Куп’янському відтинках. Ворог зазнав значних втрат і втратив темп першого ривка.

"Збройні сили, Сили оборони України зірвали велику першу хвилю цього весняного наступу, не давши ворогові реалізувати свого задуму, тобто прорватися і вийти на оперативний простір", - сказав Мусієнко.

Зміна стратегії

Після невдачі Росія перейшла до іншої тактики. Замість швидкого прориву вона розгортає другу хвилю кампанії, а ближче до другої половини літа може спробувати й третю.

"Ця кампанія характеризується тим, що противник намагається збільшувати кількість дронів і КАБів, які вони застосовують, і поєднувати це зі штурмами власної піхоти і десантників", - наголосив військовий.

Три головні цілі Кремля

Ща словами Мусієнка, стратегія Росії нині полягає у постійному виснаженні української оборони ударами на різних напрямках, щоб тримати війська в напрузі, завдавати вогневих уражень і шукати слабкі місця для просування.

  • Перший задум - це виснажувати позиції Сил оборони України, завдаючи вогневого ураження по різних напрямках.
  • Друге - зосередитися на захопленні Донецької області, паралельно нарощуючи свою присутність вглиб Запорізької та Дніпропетровської областей і створюючи буферні зони на Харківщині та Сумщині.
  • Третім напрямком лишається повітряний тиск на український тил. Йдеться про удари по оборонно-промисловому та енергетичному потенціалу України, щоб послабити здатність держави вести затяжну війну.

За словами Мусієнка, українське командування бачить ці загрози й уже коригує дії, аби жоден із задумів противника не спрацював.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Наступ РФ - думка експерта

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.

За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.

"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше писав, що російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовий з позивним "Мучной". Ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.

Крім того, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

війна в Україні Олександр Мусієнко російський наступ
