РФ змінила тактику: військовий розкрив 3 ключові цілі літнього наступу окупантів

Головне із заяви Мусієнка:
- Перша хвиля наступу РФ провалилася, ворог утратив темп і сили
- Ворог перейшлов до нової тактики з дронами та КАБами та піхотними штурмами
- РФ прагне виснажити сили оборони та послабити тил України
Росія розгорнула весняно-літній наступ, намагаючись тиснути одразу на кількох ділянках фронту. Українські оборонці зірвали першу хвилю наступу й не дозволили ворогу реалізувати початковий задум.
Військовослужбовець Сил територіальної оборони ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що тепер Росія переслідує нові цілі, які визначатимуть ситуацію на фронті в найближчі тижні та місяці.
Зрив першої хвилі російського наступу
Зазначається, що Сили оборони України не дали противнику прорватися на ключових напрямках - у районі Покровська, на Запорізькому та Куп’янському відтинках. Ворог зазнав значних втрат і втратив темп першого ривка.
"Збройні сили, Сили оборони України зірвали велику першу хвилю цього весняного наступу, не давши ворогові реалізувати свого задуму, тобто прорватися і вийти на оперативний простір", - сказав Мусієнко.
Зміна стратегії
Після невдачі Росія перейшла до іншої тактики. Замість швидкого прориву вона розгортає другу хвилю кампанії, а ближче до другої половини літа може спробувати й третю.
"Ця кампанія характеризується тим, що противник намагається збільшувати кількість дронів і КАБів, які вони застосовують, і поєднувати це зі штурмами власної піхоти і десантників", - наголосив військовий.
Три головні цілі Кремля
Ща словами Мусієнка, стратегія Росії нині полягає у постійному виснаженні української оборони ударами на різних напрямках, щоб тримати війська в напрузі, завдавати вогневих уражень і шукати слабкі місця для просування.
- Перший задум - це виснажувати позиції Сил оборони України, завдаючи вогневого ураження по різних напрямках.
- Друге - зосередитися на захопленні Донецької області, паралельно нарощуючи свою присутність вглиб Запорізької та Дніпропетровської областей і створюючи буферні зони на Харківщині та Сумщині.
- Третім напрямком лишається повітряний тиск на український тил. Йдеться про удари по оборонно-промисловому та енергетичному потенціалу України, щоб послабити здатність держави вести затяжну війну.
За словами Мусієнка, українське командування бачить ці загрози й уже коригує дії, аби жоден із задумів противника не спрацював.
Наступ РФ - думка експерта
Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що ситуація на фронті складна. Найближчим часом може розпочатися битва за Добропілля у Донецькій області.
За його словами, ворог намагається просуватися з флангу - зі сторони населеного пункту Гришине.
"Окупанти хочуть відрізати угруповання військ Сил оборони України у Родинському, щоб захопити населений пункт", - додав він.
Ситуація на фронті - останні новини
Главред раніше писав, що російські окупанти намагаються розхитати українську оборону на Слов'янсько-Лиманському напрямку. Про це заявив військовий з позивним "Мучной". Ворог тисне з південного заходу на ділянці Рай-Олександрівки.
Крім того, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Про персону: Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
