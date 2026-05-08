Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

Анна Косик
8 травня 2026, 15:17
Одне з джерел фінансування війни втретє опинилося під ударом українських служб.
удар по перми
В СБУ відзвітували про успішне відпрацювання по об'єктах на території РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • СБУ уразила нафтові об’єкти РФ за 1500 кілометрів від кордону
  • Дрони атакували завод "Лукойл" та станцію "Транснєфті"
  • На НПЗ сталось займання ключової установки переробки нафти

У ніч на 8 травня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм" у країні-агресорці Росії.

Як повідомила Служба безпеки України, обидва об’єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Вони були уражені в рамках виконання поставленого президентом Володимиром Зеленським завдання з ураження нафтової інфраструктури ворога.

"Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

На одній з установок АВТ на НПЗ після удару українських дронів сталося займання. Зауважимо, що ця установка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. Водночас на нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

"СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує Кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу", - додали в СБУ.

Як удари України по нафтовій інфраструктурі РФ впливають на Кремль

Главред писав, що за словами британського полковника у відставці Геміша де Бреттона-Гордона, удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну.

Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій. На цьому тлі зростає обговорення неспроможності РФ ефективно захистити власні об’єкти від дронових атак.

Удари СБУ по об'єктах ворога - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці квітня СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм".

Раніше, у ніч на 26 квітня, бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму.

Напередодні, 22 квітня, СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. Виникла масштабна пожежа.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

