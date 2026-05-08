Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

Одне з джерел фінансування війни втретє опинилося під ударом українських служб.

В СБУ відзвітували про успішне відпрацювання по об'єктах на території РФ

СБУ уразила нафтові об’єкти РФ за 1500 кілометрів від кордону

Дрони атакували завод "Лукойл" та станцію "Транснєфті"

На НПЗ сталось займання ключової установки переробки нафти

У ніч на 8 травня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм" у країні-агресорці Росії.

Як повідомила Служба безпеки України, обидва об’єкти розташовані за понад 1500 кілометрів від кордону з Україною. Вони були уражені в рамках виконання поставленого президентом Володимиром Зеленським завдання з ураження нафтової інфраструктури ворога.

"Цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби російської армії. ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ", - йдеться у повідомленні.

На одній з установок АВТ на НПЗ після удару українських дронів сталося займання. Зауважимо, що ця установка є ключовим вузлом первинної переробки нафти. Водночас на нафтоперекачувальній станції уражено один із резервуарів.

"СБУ продовжує системно бити по нафтовій інфраструктурі РФ, яка є одним із головних джерел наповнення російського бюджету та фінансування війни проти України. Ураження таких об’єктів не лише знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а й дестабілізує роботу військової логістики ворога, ускладнює забезпечення окупаційних військ паливом та змушує Кремль спрямовувати мільярдні ресурси на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу", - додали в СБУ.

Главред писав, що за словами британського полковника у відставці Геміша де Бреттона-Гордона, удари України по російській нафтовій інфраструктурі суттєво впливають на можливості Кремля фінансувати війну.

Через атаки Росія втрачає частину доходів від експорту нафти, які є ключовими для ведення бойових дій. На цьому тлі зростає обговорення неспроможності РФ ефективно захистити власні об’єкти від дронових атак.

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці квітня СБУ вдруге поспіль уразила російський НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм".

Раніше, у ніч на 26 квітня, бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму.

Напередодні, 22 квітня, СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. Виникла масштабна пожежа.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

