Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

НБУ опублікував офіційний курс валют на понеділок, 11 травня.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-rezko-podskochili-vverh-novyy-kurs-valyut-na-11-maya-10763123.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 11 травня / Колаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс долара 11 травня

Наскільки зміцнив свої позиції євро

Який курс злотого втановлено на 11 травня

На понеділок, 11 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар стрімко полетів угору, євро також посилив свої позиції. Злотий показує стабільність відносно української валюти. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Курс долара на 11 травня

На понеділок офіційний курс долара США до гривні встановлено на рівні 43,85 гривні за долар. Американська валюта зміцнила свої позиції відносно гривні на 5 копійок порівняно з попереднім днем.

відео дня

Курс євро на 11 травня

Курс євро також продемонстрував ріст. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,59 гривні за один євро, що на 5 копійок більше, ніж у п'ятницю, 8 квітня.

Курс злотого на 11 травня

Польський злотий продемонстрував стабільність. На середу НБУ встановив офіційний курс польського злотого на рівні 12,19 гривень за злотий, що дорівнює показнику попереднього дня.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро в травні - прогноз експерта

Як писав раніше Главред, у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак можливі помірні коливання курсу долара та євро, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

За його словами, Національний банк і надалі дотримуватиметься політики "керованої гнучкості", а щотижневі валютні інтервенції можуть сягати до 800 млн доларів, що дозволить утримувати стабільність. Додатковим фактором підтримки гривні стане міжнародна фінансова допомога, зокрема потенційне залучення кредиту від Європейського Союзу обсягом близько 90 млрд євро.

Експерт прогнозує, що у травні курс долара коливатиметься в межах 43,8-44,8 грн, а євро - 50-52,5 грн. Водночас на валютний ринок впливатимуть і зовнішні чинники, зокрема ситуація на Близькому Сході та динаміка світових цін на нафту.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на п'ятницю, 8 травня, Національний банк України посилив гривню. Основні іноземні валюти почали синхронно втрачати в ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що у травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий курс долара коливатиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро — 51,25-52 грн.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред