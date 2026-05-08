Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

Погода на вихідних стане прохолоднішою. Також синоптики прогнозують опади.

Прогноз погоди в Україні на вихідні

Погода в Україні почне погіршуватись. Цими вихідними вже очікується зниження температури повітря у більшості регіонів. Також будуть дощі з грозами. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

На території західних та північних буде прохолодно. Однак у східних регіонах буде аномальна спека.

"Температурні контрасти спричинять випадання дощів, які в деяких регіонах будуть інтенсивними", - пише Кібальчич.

Прогноз погоди 9 травня

У суботу, 9 травня, буде переважно мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях будуть дощі. На заході та півночі очікуються грози. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у східних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 23-30 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 20-25 градусів тепла. У північних та західних областях вдень буде найхолодніше - 17-23 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 9 травня

Прогноз погоди 10 травня

У неділю, 10 травня, буде переважно хмарна погода. По всій Україні очікуються дощі та грози. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у східних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 24-29 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 22-27 градусів тепла. У північних та західних областях вдень буде найхолодніше - 15-23 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

