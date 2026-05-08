Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- Де температура повітря підвищиться до +30 градусів
- У яких областях будуть дощі з грозами
Погода в Україні почне погіршуватись. Цими вихідними вже очікується зниження температури повітря у більшості регіонів. Також будуть дощі з грозами. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
На території західних та північних буде прохолодно. Однак у східних регіонах буде аномальна спека.
"Температурні контрасти спричинять випадання дощів, які в деяких регіонах будуть інтенсивними", - пише Кібальчич.
Прогноз погоди 9 травня
У суботу, 9 травня, буде переважно мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях будуть дощі. На заході та півночі очікуються грози. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.
Найтепліше у цей день буде у східних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 23-30 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 20-25 градусів тепла. У північних та західних областях вдень буде найхолодніше - 17-23 градусів тепла.
Прогноз погоди 10 травня
У неділю, 10 травня, буде переважно хмарна погода. По всій Україні очікуються дощі та грози. На території західних областей вночі та зранку буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у східних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 24-29 градусів тепла. У центральних та південних областях буде дещо прохолодніше - 22-27 градусів тепла. У північних та західних областях вдень буде найхолодніше - 15-23 градусів тепла.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю погода на Полтавщині зміниться. Очікується мінлива хмарність, але все ще без опадів. Температура повітря також знизиться.
Також погода в Тернопільській області у п’ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.
Крім того, у п'ятницю, 8 травня, погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.
Читайте також:
- На Одеську область насувається туман і небезпечна спека: попередження синоптиків
- На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики
- Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред