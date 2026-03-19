Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

Відомо, що поруч із будівлею "Алмаз-Антей" багато поліції.

https://glavred.net/front/drony-doleteli-do-kryma-atakovano-predpriyatie-po-remontu-pvo-podrobnosti-10750142.html Посилання скопійоване

Дрони атакували підприємство РФ в Криму

Коротко:

У ніч га 19 березня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим. Місцеві мешканці чули безліч вибухів. Зокрема, у Севастополі під атаку потрапило підприємство "Алмаз-Антей". Про це повідомляє канал Кримський вітер.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Відомо, що концерн "Алмаз-Антей" представлений виробничо-технічною базою з обслуговування та ремонту комплексів ППО. Він забезпечує боєготовність техніки ППО, задовольняючи потреби Чорноморського флоту РФ, і функціонує з 2016 року.

За словами місцевих, на будівлю впало щонайменше п'ять БпЛА. Знесено половину будівлі.

Також зазначається, що біля житлових будинків, розташованих поруч із будівлею "Алмаз-Антей" багато поліції, чергує машина швидкої допомоги.

Водночас місцевий ставленик Михайло Развожаєв сказав, що у районі Фіолентовського шосе через уламки збитого БпЛА сталося загоряння трави та однієї з промислових будівель.

Крім того, у партизанському русі "Атеш" допускають, що удар також був нанесений по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Удари по цілях в Криму - що відомо

Як повідомляв Главред, 9 березня підрозділи ССО завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Зокрема, внаслідок ударів було уражено РЛС в Криму.

Також Сили оборони України завдали удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон".

Крім того, 26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред