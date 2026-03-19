Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

Марія Николишин
19 березня 2026, 10:56оновлено 19 березня, 11:51
Відомо, що поруч із будівлею "Алмаз-Антей" багато поліції.
Дрони атакували підприємство РФ в Криму / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • Вночі дрони атакували окупований Крим
  • Під удар потрапило підприємство "Алмаз-Антей"
  • На будівлю впало щонайменше п'ять БпЛА

У ніч га 19 березня невідомі дрони атакували тимчасово окупований Крим. Місцеві мешканці чули безліч вибухів. Зокрема, у Севастополі під атаку потрапило підприємство "Алмаз-Антей". Про це повідомляє канал Кримський вітер.

Відомо, що концерн "Алмаз-Антей" представлений виробничо-технічною базою з обслуговування та ремонту комплексів ППО. Він забезпечує боєготовність техніки ППО, задовольняючи потреби Чорноморського флоту РФ, і функціонує з 2016 року.

За словами місцевих, на будівлю впало щонайменше п'ять БпЛА. Знесено половину будівлі.

Також зазначається, що біля житлових будинків, розташованих поруч із будівлею "Алмаз-Антей" багато поліції, чергує машина швидкої допомоги.

Водночас місцевий ставленик Михайло Развожаєв сказав, що у районі Фіолентовського шосе через уламки збитого БпЛА сталося загоряння трави та однієї з промислових будівель.

Крім того, у партизанському русі "Атеш" допускають, що удар також був нанесений по 475 центру РЕБ Чорноморського флоту РФ.

Що відомо про партизанський рух
Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Удари по цілях в Криму - що відомо

Як повідомляв Главред, 9 березня підрозділи ССО завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ. Зокрема, внаслідок ударів було уражено РЛС в Криму.

Також Сили оборони України завдали удару по російських об’єктах у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки уражено "Панцирі", десантний катер та базу БпЛА "Оріон".

Крім того, 26 лютого партизани провели успішну диверсію під Севастополем, присвячену "Дню опору окупації Криму". Агентам вдалося вивести з ладу об'єкти зв'язку, зокрема ті, що заважають роботі українських дронів.

Читайте також:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

12:00Інтерв'ю
Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

11:11Війна
Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

10:56Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Китайський гороскоп на сьогодні, 19 березня: Тиграм — стрес, Козлам — позитив

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманів

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Різке зростання вартості пального: українцям назвали терміни підвищення цін на АЗС

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Путіністка Корольова зі сцени оголосила стать майбутньої дитини

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 19 березня

Останні новини

12:46

Шикарний весняний салат, який готується 5 хвилин - рецепт без заморочок

12:45

Путін "зник" із Кремля після ліквідації Хаменеї: ЗМІ розкрили причину

12:41

День весняного рівнодення 20 березня: що обов’язково потрібно зробити цього дня

12:30

Рівненщину накриє прохолода: синоптики попереджають про зміну погоди

12:28

Чим годувати собаку, крім м’яса: перелік безпечних овочів

План наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – КоваленкоПлан наступу Росії зірваний, 2027-й буде вирішальним у війні – Коваленко
12:27

Китайський гороскоп на завтра, 20 березня: Бикам - конфлікти, Кроликам - втрати

12:16

2+2 покаже документальний фільм про українських "богів війни"

12:00

Росіяни підлатають діри та посилять на тиск на Україну: Андрусів - про послаблення санкцій США

11:57

Майже 600 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчали популярні продукти

Реклама
11:54

"Покровськ уже втрачено": оглядач зізнався, коли РФ може повністю захопити місто

11:52

"У мене погані новини": розмова чоловіка з коровами стала вірусною в мережіВідео

11:35

"Мені піти?": скандальний вибрик Приходько потрапив на відеоВідео

11:11

Дрони масовано атакували хімзавод в РФ - найбільший у світі виробник добрив

11:01

Ліні Костенко 96: найсильніші цитати української письменниціВідео

10:59

Стане проблемою для РФ: експерт оцінив, куди битиме нова українська балістика

10:56

Дрони долетіли до Криму: атаковано підприємство з ремонту ППО, деталі

10:52

Гороскоп на завтра, 20 березня: Левам - труднощі, Скорпіонам - щастя

10:45

"Приліт" по багатоповерхівці, зруйновано квартири: свіжі подробиці атаки на ОдесуФото

10:29

"Досить вже": Меган Маркл довела генерального директора Netflix до сказу

10:09

"У нетверезому стані": Дан Балан зіпсував весілля відомого блогераВідео

Реклама
10:05

Вдарив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

10:05

Як розпізнати нарциса вже на першому побаченні: 5 неочевидних ознак

09:56

РФ хоче мобілізувати 409 тис. військових: Сирський попередив про наміри ворога

09:53

Росія атакувала Запоріжжя: десятки тисяч абонентів залишилися без світла, є поранений

09:50

Україна стикається з новими кризами: Андрусів зробив попередженняПогляд

09:05

До кінця березня життя зміниться: на 4 знаки зодіаку чекають доленосні зміни

09:02

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ зупинені: яка причина

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 березня (оновлюється)

08:59

Вийшов за продуктами і не повернувся: в Ірландії вбили українця

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:08

Країна ЄС хоче скасувати тимчасовий захист біженців: кого торкнуться зміни

07:44

Тисячі солдатів та контроль над нафтою й ураном: США готують жорсткий сценарій проти Ірану

06:47

Нічний удар по Одесі: троє постраждалих, пошкоджено історичний центр містаФото

06:10

Гороскоп Таро на квітень 2026: Овнам — проблеми, Тельцям — гроші, Близнюкам — кохання

05:39

Не Мазепа і не Сагайдачний: історик розкрив справжні прізвища українських гетьманівВідео

05:11

Чому легендарні молочні "трикутники" в СРСР насправді виявилися провалом

05:05

Дощ і мокрий сніг: Україну накриває раптове похолодання

04:31

Цинобровий: більшість не здогадується, який колір так називають українською

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні мавпи на дереві за 23 с

03:26

Глобальна спека вбиває: несподівана загроза від підвищення температури

Реклама
02:23

Зірку серіалу "Рятувальники Малібу" заарештували: у чому її звинувачують

01:53

Проїхали повз окупантів: у ГУР розкрили деталі зухвалої операції на півдні

01:45

Ніколь Кідман запідозрили у романі з відомим актором — колишній чоловік вражений

01:00

"Тепер в тюрмі": Бєдняков попався на "крадіжці" з магазину

00:48

Сонце дасть більше енергії: експерт розкрив простий трюк для панелей

00:05

Електропостачання під загрозою: відключення в Києві та області 19 березня

18 березня, середа
23:58

"Є таргани": Brykulets розповів про особливості своєї коханої

23:57

Україна – Швеція: букмекери дали прогноз на півфінал ЧС-2026

23:35

Зірка шоу "Голос країни" мобілізувався — подробиці

22:47

Зникло світло, перебої з водою: РФ вдарила по Заходу України, що відомо

