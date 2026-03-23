Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Українська розвідка попередила про можливу підготовку Росії до масованого удару по всій території країни.

Володимир Зеленський закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги

Коротко:

Розвідка попереджає про можливий масований удар РФ

Під загрозою — Київ і захід

ППО приведена у готовність, громадян закликають бути уважними

Українська розвідка повідомляє про підготовку російської армії до потенційного масованого удару по всій території України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1489-го дня повномасштабної війни. Він закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги:

відео дня

"Є інформація від розвідки, що росіяни можуть готувати масований удар. Відповідні наші розпорядження для ППО вже були. Бережіть, будь ласка, себе та Україну."

Заклик не ігнорувати тривоги

Також міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до українців із закликом реагувати на сигнали повітряної тривоги протягом найближчих двох діб, зазначивши, що Росія може завдати удару, зокрема по західній Україні.

Можливі цілі ударів

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, із посиланням на моніторингові канали, під ризиком атаки можуть опинитися залізничний вокзал Києва та станція "Львів-Приміський" у Львові.

В "Укрзалізниці" прокоментували ситуацію та нагадали, що київський вокзал протягом 1489 днів повномасштабної війни залишається однією з цілей ворога. Водночас громадян закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки під чат повітряної тривоги.

Навіщо РФ б’є по енергосистемі - пояснення експерта Експерт Національний інститут стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі мають чітку мету — дестабілізувати роботу всієї системи. Йдеться передусім про атаки на ключові об’єкти, зокрема підстанції та магістральні лінії електропередачі. Саме вони забезпечують передачу електроенергії між регіонами, тому їх пошкодження створює додаткове навантаження на мережу та підвищує її вразливість. За словами фахівця, у таких умовах тимчасові відключення світла є вимушеним кроком. Це дозволяє стабілізувати систему та запобігти серйознішим аваріям і масштабним збоям.

Як писав Главред, в ніч на 23 березня окупанти атакували дронами Одеську область. Під ударом опинилися житлові будинки в передмісті Одеси та портова інфраструктура. Внаслідок падіння уламків у двох приватних будинках пошкоджено дахи та вибито скління. Пошкодження отримав також склад на території порту. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, вночі на 20 березня Одеську область атакували російські ударні дрони. В результаті удару БПЛА було пошкоджено два цивільні комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу.

Також під удар РФ 20 березня потрапили Запоріжжя, Харків, Полтавщина, Дніпропетровщина.

Про персону: Андрій Цаплієнко Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.

