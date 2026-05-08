На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики

У нічні та ранкові години регіон огорне слабкий туман, проте день обіцяє бути ясним і без опадів.

Погода в Рівному та області на 9 травня

Читайте в матеріалі:

Якою буде температура в Рівному 9 травня

Чи очікуються дощі

Чого чекати від погоди в області

У суботу, 9 травня, мешканців Рівненщині чекає приємний сюрприз від погоди - комфортна тепла погода без опадів.

У нічні та ранкові години можливий слабкий туман, що може дещо знизити видимість на дорогах. Про це попереджають у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 9 травня

У четвер вночі по області температура коливатиметься від +4 до +9 градусів, у Рівному вночі стовпчики термометрів покажуть від +5 до +7 градусів.

Вдень на Рівнещині повітря прогріється до +13…+18 градусів, у Рівному очікується від +15 до +17 градусів.

Вітер переважатиме західний та південно-західний, із швидкістю 7-12 м/с.

Главред раніше писав, що в четвер, 8 травня, в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів.

Погода в Тернопільській області в п'ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

У Дніпрі на вихідних очікується справжня весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. Наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — посилиться хмарність і з'явиться ймовірність дощу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

