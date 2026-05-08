На Одеську область насувається туман і небезпечна спека: попередження синоптиків

У регіоні прогнозують теплу погоду без опадів. На узбережжі температура моря становитиме +11...+12 градусів.

На Одеську область чекає потепління та туман вранці

В Одеській області 8 травня очікується до +25 градусів

Вночі та вранці місцями туман, видимість знизиться до 500 м

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У четвер, 8 травня, в Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів.

Прогноз погоди на 8 травня по Одеській області опублікував Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, у прибережній зоні 15-17°.

В Одесі температура повітря вночі становитиме 9-11°, вдень 15-17°.

"На дорогах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500. Безпечні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 8 травня на узбережжі

На узбережжі регіону опадів також не очікується. Вночі та вранці місцями прогнозується димка з видимістю 1–2 км. Вітер південно-східний 6-11 м/с.

Море буде з легким хвилюванням, а рівні води вздовж узбережжя залишаться безпечними.

Температура повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°. Морська вода прогріється до 11-12°.

Прогноз пожежної небезпеки по Одеській області

Водночас синоптики попереджають: 8 травня в області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел відкритого вогню.

Як писав Главред, погода в Одесі в травні порадує теплом. Синоптики не прогнозують ані різких коливань температури, ані великої кількості опадів.

У Дніпрі на вихідних очікується справжня весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця. Наприкінці вихідних атмосферні умови зміняться — посилиться хмарність і з'явиться ймовірність дощу.

8 травня погода на Львівщині буде нестабільною. Очікуються короткочасні дощі, місцями грози з градом.

Погода в Тернопільській області в п'ятницю, 8 травня, різко зміниться. Буде хмарно з проясненнями, а на зміну спеці прийдуть короткочасні дощі та грози.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

