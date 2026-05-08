Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

Вдова зізналася, що рівно рік тому вони ще були разом і планували завести дітей.

Вдова зворушила інтернет своїм зверненням до актора, який загинув на війні

Катерина Мотрич поділилася емоційним зверненням до чоловіка

8 травня 2026 року Юрію Феліпенку могло б виповнитися 33 роки

Ведуча Катерина Мотрич, вдова загиблого на війні українського актора Юрія Феліпенка, поділилася емоційним зверненням до чоловіка в день його народження. 8 травня 2026 року артисту могло б виповнитися 33 роки.

На своїй сторінці в Instagram Катерина опублікувала рідкісні спільні кадри та присвятила коханому зворушливі слова, які глибоко розчулили користувачів мережі.

"Напевно, там є своє поняття часу. Можливо, там немає років, щоб їх святкувати. Напевно, там є щось інше, що визначає роки життя і роки народження. Я не знаю, як там, але сподіваюся, що сьогодні там свято, тому що ти народився", - написала вона.

При цьому Катерина поділилася рідкісними кадрами з Юрієм.

"Якби ти тільки знав, скільки всього хорошого, поганого, дурного, смішного і невимовно незрозумілого сталося за цей рік, сказав би: "Катруся, я в шоці, світ дурнуватий і водночас такий красивий", - додала Мотрич.

Вона також додала, що рівно рік тому вони ще були разом, кохали одне одного і планували дітей.

"Сьогодні все, що я можу тобі подарувати, це нові квіти, висаджені на кладовищі. Але я знаю, що ти любиш дрібниці. Квіти будуть висаджені, кілька сторінок у щоденнику вже написано, твої фото розіслані в усі чати. Сьогодні кожна секунда – для тебе. Люблю від землі і до кінця чорної діри. І так тепер, поки не зустрінемося. Що б тут не творилося", – написала Катерина.

Про особу: Юрій Феліпенко Юрій Феліпенко – український актор театру та кіно. Народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі.

Після закінчення у 2016 році Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Юрія Висоцького) – актор Київського академічного драматичного театру на Подолі (задіяний у 20 ролях). Також працює в театрі-студії "Стигма" та займається дубляжем зарубіжних фільмів. На екрані Юрій Феліпенко вперше з'явився у 2014 році в детективному серіалі "Повернення Мухтара-9". Серед інших робіт – "Відділ 44", "Що робить твоя дружина", "Колір пристрасті".

