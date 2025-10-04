Летять сотні 'Шахедів', Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

Головне:
- Існує загроза масованої атаки РФ
- В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з ракетами "Калібр"
- РФ запустила БпЛА з усіх аеродромів базування
В ніч на 5 жовтня існує загроза бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22. В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з крилатими ракетами "Калібр" й відбулися пуски БпЛА. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко та моніторингові канали.
"Існує також ризик використання ракет Калібр, Кинджал та балістичних систем. Також повідомляють велику кількості дронів "Шахед", - написав Цаплієнко.відео дня
Монітори зафіксували підвищену активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування. Також помічено активність голосових мереж та радіозв’язку стратегічної авіації РФ на бойових частотах.
Крім цього, у акваторію Чорного моря виведено два ракетоносії. Загальний залп - 16 ракет типу 3М14 "Калібр".
Атака БпЛА
За даними моніторингових кналів, росіяни запустили БпЛА типу "Шахед" з усіх аеродромів базування. Вночі очікується до 550-800 дронів.
Близько 22:23 відбулися повторні пуски "Шахедів". Загадом пуски відбулися з 11 відомих та нових локацій:
- Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський Край;
- полігон Чауда, тимчасово окупований Крим;
- аеродром Шаталово, Смоленська область;
- аеродром Кача, тимчасово окупований Крим;
- аеродром Халіно, Курська область;
- аеродром Гвардійське, тимчасово окупований Крим;
- аеродром Донецьк, Донецька область;
- аеродром Міллерово, Ростовська область;
- аеродром Орел-Південний, Орловська область;
- полігон Навля, Брянська область;
- полігон Макіївка, Донецька область.
РФ може активізувати атаки по Україні - прогноз розвідки
Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг попередив про ймовірне загострення атак Росії на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період. За його словами, мета таких ударів - максимально ускладнити життя цивільного населення.
Ківісельг пояснив, що цей сценарій виглядає досить реалістично з кількох причин.
"По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - зазначив глава розвідцентру.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Росія продовжує обстріли української території. У суботу, 4 жовтня ворог завдав удару по залізничному вокзалу та поїздах у Шостці. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці. Загинула одна людина.
У ніч на 3 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників та ракет. Під обстріл потрапили об’єкти енергетики та цивільної інфраструктури у Полтаві, Одесі, Дніпрі та на Харківщині.
У той день РФ завдала найбільшого удару по газовидобувній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. Було випущено 35 ракет, у тому числі балістичних, та 60 безпілотників.
Про персону: Андрій Цаплієнко
Андрій Юрійович Цаплієнко — український журналіст, військовий кореспондент, ведучий, письменник та сценарист. Автор п'яти книжок. Заслужений журналіст України.
