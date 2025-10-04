Летять сотні 'Шахедів', Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

Росіяни запустили ударні БпЛА з одинадцяти можливих локацій.

Загроза масованого обстрілу України

Головне:

Існує загроза масованої атаки РФ

В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з ракетами "Калібр"

РФ запустила БпЛА з усіх аеродромів базування

В ніч на 5 жовтня існує загроза бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22. В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з крилатими ракетами "Калібр" й відбулися пуски БпЛА. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко та моніторингові канали.

"Існує також ризик використання ракет Калібр, Кинджал та балістичних систем. Також повідомляють велику кількості дронів "Шахед", - написав Цаплієнко. відео дня

Монітори зафіксували підвищену активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування. Також помічено активність голосових мереж та радіозв’язку стратегічної авіації РФ на бойових частотах.

Крім цього, у акваторію Чорного моря виведено два ракетоносії. Загальний залп - 16 ракет типу 3М14 "Калібр".

Атака БпЛА

За даними моніторингових кналів, росіяни запустили БпЛА типу "Шахед" з усіх аеродромів базування. Вночі очікується до 550-800 дронів.

Близько 22:23 відбулися повторні пуски "Шахедів". Загадом пуски відбулися з 11 відомих та нових локацій:

Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський Край;

полігон Чауда, тимчасово окупований Крим;

аеродром Шаталово, Смоленська область;

аеродром Кача, тимчасово окупований Крим;

аеродром Халіно, Курська область;

аеродром Гвардійське, тимчасово окупований Крим;

аеродром Донецьк, Донецька область;

аеродром Міллерово, Ростовська область;

аеродром Орел-Південний, Орловська область;

полігон Навля, Брянська область;

полігон Макіївка, Донецька область.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

РФ може активізувати атаки по Україні - прогноз розвідки

Голова розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг попередив про ймовірне загострення атак Росії на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період. За його словами, мета таких ударів - максимально ускладнити життя цивільного населення.

Ківісельг пояснив, що цей сценарій виглядає досить реалістично з кількох причин.

"По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - зазначив глава розвідцентру.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія продовжує обстріли української території. У суботу, 4 жовтня ворог завдав удару по залізничному вокзалу та поїздах у Шостці. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці. Загинула одна людина.

У ніч на 3 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні з використанням безпілотників та ракет. Під обстріл потрапили об’єкти енергетики та цивільної інфраструктури у Полтаві, Одесі, Дніпрі та на Харківщині.

У той день РФ завдала найбільшого удару по газовидобувній інфраструктурі України з початку повномасштабної війни. Було випущено 35 ракет, у тому числі балістичних, та 60 безпілотників.

