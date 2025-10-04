Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

Російські окупанти завдали подвійного удару по вокзалу та потягах на Сумщині.

Росія вдарила по вокзалу в Шостці / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Офіс Генерального прокурора

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти здійснили подвійний удар безпілотниками по вокзалу у Шостці на Сумщині. Поранено близько 30 людей. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, атака була спрямована на заізничній інфраструктурі та потягах. На місці працюють рятувальники, медики та залізничники, ведеться оцінка пошкоджень.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці - цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати", - наголосила Свириденко.

За даними ДСНС України, під час атак постраждали сім людей, серед них троє дітей. Внаслідок удару БпЛА по залізничному вокзалу в Шостці загинула одна людина.

Один із залізничних вагонів у Шостці спалахнув. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстрілї. На щастя, ніхто з рятувальників не постраждав, пожежу вдалося ліквідувати.

Глава Сумської ОВА Олег Григоров уточнив, що пошкоджено пасажирський потяг "Шостка - Київ" та приміський поїзд. Атака відбулася у момент, коли на вокзалі перебували десятки людей, тривала посадка на потяги.

"Після першого вибуху над вокзалом кружляв безпілотник, який заважав ліквідувати наслідки, а згодом росіяни завдали повторного удару", - зазначив Григоров.

За його словами, серед поранених троє дітей віком 8, 11 та 14 років. Старший хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості.

