Чотири Ту-95 в повітрі: українців попередили про загрозу масованого удару

У найближчі дні слід реагувати на оголошення про повітряну тривогу.

https://glavred.net/ukraine/chetyre-tu-95-v-vozduhe-ukraincev-predupredili-ob-ugroze-massirovannogo-udara-10701551.html Посилання скопійоване

Російські бомбардувальники переміщають ближче до кордону з Україною / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Головне:

Росія переміщує бомбардувальників на європейську частину країни

Один з бомбардувальників здійснив посадку

У наступні дні загроза масованої атаки висока

Країна-агресорка Росія, ймовірно, готується до нової масованої ракетно-дронової атаки у наступні кілька діб. По це свідчать дані моніторингових ресурсів, які відслідковують переміщення ворожої авіації.

Сьогодні, 26 вересня, у Росії авіагрупа з щонайменше чотирьох Ту-95МС та одного Ту-160 здійснює переліт з Далекого Сходу на аеродром у Європейській частині РФ.

відео дня

Де зараз перебувають бомбардувальники РФ

Згідно з останніми даними, станом на 14:00 лише один бомбардувальник Ту-160 здійснив посадку на аеродромі "Енгельс", що у Саратовській області Російської Федерації. Інші борти авіації РФ досі знаходяться в повітрі.

Літаки, якими Росія обстрілює Україну / Інфографика: Главред

На що вказує переміщення ворожої авіації

Рішення Росії перемістити велику авіагрупу бомбардувальників свідчить про те, що загроза комбінованого обстрілу України у найближчі кілька днів зростає. Тож не слід нехтувати повітряними тривогами.

Які міста може атакувати Росія - попередження експерта

Главред писав, що військовий експерт Олег Жданов повідомив про можливість нового потужного ракетно-дронового удару по Україні. Напередодні росіяни посилено застосовували розвіддрони над Києвом, Чернігівщиною та Дніпром.

При цьому, експерт зазначив, що останніми днями значного накопичення дронів у росіян не видно, вони витрачають приблизно 150-170 апаратів - це практично ті, що виробляють.

Загроза масованих ударів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Генштабі попередили, що росіяни будуть посилювати удари по Україні, а під атакою будуть цивільні. Ворог буде сильніше тероризувати цивільне населення, якщо йому буде важче досягати успіхів на фронті.

Про те, що армія РФ готує нові масовані удари по Україні напередодні також попередив і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Противник завдаватиме ударів по критично важливих об'єктах життєзабезпечення населення.

Раніше генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що ціллю російських окупантів може стати газова інфраструктура, яка є основою для забезпечення тепла в будинках українців в період холодів.

Більше новин:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред