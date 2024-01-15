Що насправді означають сигнали Путіна про мирні переговори: в ГУР дали відповідь

Будь-які переговори дають Росії час на відновлення потенціалу, нарощування сил та створення стратегічних резервів.

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У ГУР прокоментували "сигнали" Путіна про готовність до переговорів з Україною / Колаж: Главред, фото: Генштаб, скріншот, МО РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що для України неприйнятні умови завершення війни, які виходять з Кремля.

"Наміри Путіна очевидні - це контроль над нашою територією та її повна окупація. І коли йдуть будь-які розмови про те, що ворог готовий до переговорів, ми повинні розуміти, що умови Росії не прийнятні для нашої держави", - сказав Скібіцький в інтерв'ю виданню РБК-Україна.

За його словами, "мирна" риторика Москви в більшості своїй спрямована на країни Заходу та Глобального Півдня – що вони нібито згодні зупинитися і почати переговорний процес.

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"Але що каже Росія про наші окуповані території? Наступне - будь-які переговори дають час Росії на відновлення потенціалу, нарощування сил і створення стратегічних резервів, щоб продовжити агресію. І це ми бачимо ще з 2014 року – нічого тут не змінилося", - пояснив Скібіцький.

Представник ГУР додав, що стратегічна мета РФ одна: "Ми повинні звільнити всі наші окуповані території".

Переговори Росії та України

Країна-агресор РФ не відмовилася від своїх цілей в Україні та не готова до переговорів з Києвом. Можливо Кремль планує захопити більше, ніж чотири області України, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію від захоплення нових українських міст.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відсторонення від влади Володимира Путіна не є підставою для початку переговорів. Вони можуть відбутися лише після того, як окупаційні війська РФ залишать територію України.

Тим часом видання Politico писало про те, що американські та європейські чиновники намагаються змінити стратегію підтримки України та змусити Київ сісти за стіл переговорів з РФ.

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