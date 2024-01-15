У Міністерстві закордонних справ країни-окупанта Росії назвали інформацію про підготовку НАТО до відбиття агресії Москви, мовляв, гороскопом.

https://glavred.net/world/napadenie-rossii-na-nato-u-lavrova-razrazilis-isterikoy-i-oskorbleniyami-10533347.html Посилання скопійоване

Захарова вибухнула істериків у відповідь на план, опублікований Bild / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот YouTube

Представниця МЗС країни-агресора Росії Марія Захарова уїдливо прокоментувала повідомлення про план Німеччини щодо відбиття гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в липні поточного року. Вона назвала інформацію "гороскопом" і вибухнула образами на адресу німецького зовнішньополітичного відомства.

У своєму Telegram-каналі вона, коментуючи ситуацію, в руслі російської "дипломатії" образила журналістів і німецьке зовнішньополітичне відомство.

"Почитала німецький "секретний план", злитий до інфосвалки "Більд". Потужний минулорічний гороскоп для риби у раку. Не виключаю, що аналітичну частину Бундесверу надав німецький МЗС під керівництвом Бербок", - написала Захарова. відео дня

BILD: НАТО готується до війни з Росією

Журналісти німецького видання Bild з посиланням на секретний документ Збройних сил Німеччини опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що ФРН готується до габридної атаки Росії на східний фланг НАТО.

Сценарій передбачає декілька фаз розвитку подій.

Згідно з документом, ескалація може початися в лютому 2024 року-Росія мобілізує 200 000 осіб, почне наступ і відкине назад українську армію.

У липні Росія атакує вже Захід. Спочатку будуть кібернетичні атаки та інші прояви форм гібридної війни – в основному, в країнах Балтії. Очікуються зіткнення, які Москва використовує в якості приводу для початку масштабних навчань на території РФ і Білорусі.

Очікується, що ситуація загостриться в жовтні в тому випадку, якщо РФ перекине війська і ракети середньої дальності до Калінінграда. З грудня 2024 року в районі Сувалкського коридору можуть бути організовані конфлікти і заворушення.

У момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом декількох тижнів після президентських виборів, Росія за підтримки Білорусь здатна повторити вже на території НАТО сценарій вторгнення 2014 року в Україну.

У травні 2025 року НАТО ухвалить рішення про стримування Росії в "день Х" – Альянс перекине на східний фланг 300 тисяч військових, серед яких і 30 тисяч німецьких військ.

Сценарій повинен завершитися через 30 днів після "дня Х". Чи стримає НАТО Росію - питання відкрите.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.