Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

Ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою, впевнений глава МЗС.

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Дмитро Кулеба пояснив, як не допустити війну РФ і НАТО /Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що щоб уникнути прямої конфронтації між НАТО й Росією, до якої будуть залучені війська США, необхідно збільшувати допомогу України в майбутньому.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", - заявив міністр закордонних справ України в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Україна продовжуватиме боротьбу проти російських агресорів навіть у тому випадку, якщо Захід не надаватиме достатню допомогу.

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"Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми будемо битися лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації", — зазначив міністр закордонних справ.

Війна РФ і НАТО

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.

Колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник в запасі Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що в Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переломити хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, через кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО.

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