УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

Анна Ярославська
16 січня 2024, 06:45
Ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою, впевнений глава МЗС.
Дмитро Кулеба, війська НАТО
Дмитро Кулеба пояснив, як не допустити війну РФ і НАТО /Колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що щоб уникнути прямої конфронтації між НАТО й Росією, до якої будуть залучені війська США, необхідно збільшувати допомогу України в майбутньому.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку в світі в разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", - заявив міністр закордонних справ України в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Україна продовжуватиме боротьбу проти російських агресорів навіть у тому випадку, якщо Захід не надаватиме достатню допомогу.

відео дня

"Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми будемо битися лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації", — зазначив міністр закордонних справ.

Війна РФ і НАТО

Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому 2024 року. Про це пише німецьке видання Bild з посиланням на секретний документ Бундесверу.

У документі детально викладається можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.

Колишній керівник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії, полковник в запасі Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що в Росії вже циркулюють чутки, згідно з якими окупанти можуть піти в наступ в Україні, щоб спробувати переломити хід війни. Якщо Захід не озброїть Україну, через кілька років може вибухнути війна Москви і НАТО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні військова допомога Дмитро Кулеба новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

08:33 Україна
Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

06:45 Україна
"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

05:00 Політика
Всі головні новини

Популярне

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини 27105

Чому в СРСР не робили балкони на першому поверсі: на це є цілих 3 причини

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів 21721

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

Алла Ландар: «Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…» 15654

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"

Путін хоче захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР 12268

Путін "хоче" захопити всю Україну, в 2024-му йому потрібні дві області - ГУР

Останні новини

08:33

"Якщо Україна програє, ціна для світу буде високою": Кулеба назвав помилку Заходу

08:17

Кулеба розповів, як хотів вдарити Лаврова по обличчю

08:10

Почалося відродження десантно-штурмових бригад РосіїПогляд

07:21

У Воронежі прогриміли 15 вибухів: оголошено режим НС, уламки влучили у будинокВідео

07:10

Тільки найкмітливіші знайдуть кота на дереві за 5 секунд: складна оптична ілюзія

До виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман СвітанДо виборів Путіна Росія спробує захопити два міста - Роман Світан
06:45

Кулеба пояснив, як уникнути прямої війни між НАТО й Росією

06:42

Головне, що людству слід знати про війнуПогляд

05:10

Збитий А-50 виявився ще одним "аналоговнєтом": ЗМІ розкрили вразливості літака

05:00

"Росіяни самі хочуть": полковник прямо сказав, чи варто чекати в РФ перевороту

Реклама
04:30

Перевірте себе: експерт назвав 6 ознак того, що вас недолюблюють

03:40

Зірка пляжу: Марк Цукерберг показав однорічну доньку-кокетку

03:10

Разом з А-50 "поховали" 15 льотчиків РФ: деталі ліквідації унікальної "пташки"

02:39

450 тисяч окупантів в Україні: військовий експерт розповів про збільшення армії РФВідео

02:06

Не відходячи від прилавка: як по хвосту зрозуміти, що оселедець пересолений

01:36

Оманлива оптична ілюзія: лише 3% людей здатні знайти кота

01:12

Варлей з Холостяка-12 розкрила подробиці грудного вигодовування з імплантами

00:15

5 країн починають вставляти палиці в колеса: вони незадоволені експортом українського зерна

15 січня, понеділок
23:04

З центру зайнятості на війну: у Міноборони розповіли про нову ініціативу

23:00

Тяжкохвора Тишкевич висловилася про майбутнє материнство: "У мене два виходи"

22:57

Польща проти продовження торговельних пільг для України: FT розкрило деталі

Реклама
22:25

Алла Ландар: "Віталій Білоножко залишив яскравий слід, чарівні спогади і енергію, що її вистачить на століття…"Фото новости компании

22:16

Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк та поцілили у триповерхівку

21:25

Великий пакет допомоги на період до 2028 року: Швейцарія заявила про підтримку України

21:18

"Буферна зона на 150 км": Світан пояснив удари ЗСУ артилерією по Росії

21:06

Сергій Бубка закликає підтримати українських спортсменів на Олімпіаді-2024

21:03

Експерт з дитячого сну поділився простим способом для укладання новонароджених

20:31

Галкіну в Еміратах влупили штраф в 1 млн грн за солоні антиросійські жарти

20:19

Один знищили, залишилося чотири: А-50 наводив ракети й шпигував за ЗСУ – експерт

20:17

"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

19:52

Порошенко купив за донати українців облігацій на 156 млн під 30% власного прибутку - експерт

19:44

100 нардепів Верховної Ради можна мобілізувати до ЗСУ - нардеп

19:15

Місячний календар на 16 січня: які можливості чекають у цей день

19:06

Taurus можуть зруйнувати Кримський міст: у Бундестазі вимагають передати Києву ракети

18:57

"Вибухнув": Буданов відповів, як втрата РФ А-50 та Іл-22 вплине на фронт

18:40

РФ хоче відбити позиції на півдні: Cирський розповів про успішні контратаки ЗСУ

18:39

Віталій Портников. Росія втрачає літакиВідеоблоги

18:39

В Україні зміниться погода і налетить шторм: яка небезпека чекає на українців

18:36

Лише люди з високим IQ знайдуть помилку на картинці: надзвичайно складна загадка

18:21

Як вибити російські установки С-300?Погляд

18:00

Для одних - панацея, для інших - заборонений плід: чим корисна квашена капуста

Реклама
17:59

РФ "викололи очі": збитий А-50 наводив ракети на цілі в Україні – Сили оборони

17:59

350 "Шахедів": військова розвідка розкрила виробництво дронів у Росії

17:35

Новий наступ відразу на 5 напрямках: полковник ЗСУ попередив про плани окупантів

17:32

Музикант популярного українського рок-гурту воює на боці окупантів

17:31

Повернувся в Україну і став на її захист: на фронті загинув воїн з Чернігівщини

17:25

"2 жирні цілі за один раз": в Повітряних силах розказали важливі подробиці збиття літаків

17:20

Окупанти накопичують великі резерви у Донецьку: готуються до нового наступу на Авдіївку

17:10

Favbet Foundation передав десантникам ЗСУ черговий пікап Nissan Navara

16:46

Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФВідео

16:45

У Польщі закликають готуватися до нової хвилі біженців з України

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти