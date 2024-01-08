Допомога на $61 млрд: Кулеба розкрив сценарій України без грошей США

На Заході не повинні використовувати війну в Україні у своїх дебатах – у разі перемоги агресора Росії, там виборів вже не буде, сказав Дмитро Кулеба.

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Україна продовжить воювати тими засобами , які є - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, командування ОС ЗСУ

Україна продовжить битися з окупантами агресора Росії навіть у тому випадку, якщо США не нададуть фінансування військової допомоги на суму понад $61 мільярд. Для Києва стоїть питання існування самої держави. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю El Pais він розповів про те, що українська держава продовжить свій опір навіть у тому випадку, якщо Конгрес США не вирішить питання щодо подальшого фінансування допомоги. Не можна зволікати з наданням підтримки, щоб не допустити погіршення ситуації на фронті.

"Ми продовжимо боротися з тими ресурсами, які у нас є. Для світу на кону демократія, безпека і процвітання. Для України ж питання стоїть про саме існування як держави", - сказав Кулеба. відео дня

За його словами, якщо допомога буде затримуватися, Росія може досягти просування на фронті і прорвати оборонні лінії ЗСУ.

"Тоді підтримку доведеться відновити, тому що громадськість буде активно виступати за допомогу Україні. І ті ж політики, які вирішили відмовити в підтримці, вирішать надати її – але за більш критичних обставин. Тому навіть з раціональної точки зору, суто реалістичної політичної логіки, більше сенсу надати допомогу зараз, щоб не допустити кризи у майбутньому", - додав міністр.

Крім того, він закликав деякі країни не проводити недалекоглядну політику у вигляді використання теми війни РФ проти України в якості предмета внутрішніх дебатів. Якщо у Москви з'явиться перевага, виборів і справжньої демократії вже не буде.

"Якщо Росія отримає перевагу, якщо політичний стиль РФ стане домінуючим – більше не буде справжніх виборів і не буде справжньої демократії. Це явно не те, чого хочуть ці політики. Поразка Росії в Україні - в кращих стратегічних інтересах держав Європи, Америки та інших регіонів світу. Україна повинна бути об'єднуючою, а не роз'єднувальною темою", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Допомога Україні від США

Демократи і Республіканці к Сенаті не можуть домовитися щодо питання кордону з Мексикою, і тому затягується пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Києву надається $ 61,4 млрд доларів. На думку конгресмена-демократа Майкла Квіглі, голосування за допомогу Україні буде в січні. У разі відсутності позитивного рішення, почнеться пошук інших механізмів.

У Зеленського пояснили, чому США дадуть грошей - радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Вашингтон зацікавлений у такому рішенні з точки зору геополітики. Росія - противник Штатів, і зараз є можливість усунути її з шахової дошки.

США не скоротять військову допомогу Україні у 2024 році, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Підтримки стане менше тільки після того, як українська держава буде у військовому плані міцно стояти на ногах.

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