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"У нас немає "плану Б": Кулеба сказав, що буде, якщо Захід не дасть Україні зброї

Анна Ярославська
4 січня 2024, 07:37
Якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, то згодом ціна буде набагато вищою, оскільки російський диктатор Путін не зупиниться, сказав глава МЗС.
Дмитро Кулеба, військова допомога
Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами, сказав Дмитро Кулеба / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП , defense.gov

Україна вірить в те, що військова допомога західних країн продовжиться і не має альтернативи в разі її припинення. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю кореспонденту CNN Кріштін Аманпур.

На питання, який в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, яку вона не може отримати від західних країн, Кулеба відповів:

"У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А".

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Кулеба додав, що "Україна завжди буде боротися з наявними у неї ресурсами".

"І як правильно сказав генсек (НАТО, - ред.), те, що дається Україні, не є благодійністю. Це інвестиція в захист НАТО, а також у захист процвітання американського народу", - зазначив глава МЗС України.

За словами міністра закордонних справ, у разі "теоретичної перемоги" РФ в Україні "інші лідери в усьому світі будуть мати спокусу піти по стопах Росії", і це вимагатиме від Сполучених Штатів "набагато, набагато більш високої ціни".

"Ті, хто в своїх зовнішньополітичних розрахунках вважає, що Путін не наважиться напасти на країну НАТО, якщо він побачить, що він може досягти успіху в Україні, роблять величезну помилку і повинні змінити роботу. Тому якою б не була ціна сьогодні, ціна всього, що буде, якщо Україна не отримає допомоги сьогодні, буде набагато, набагато вищою. І ось чому ми віримо в "план А", ми працюємо над "планом А", і ми його втілимо", - заявив Дмитро Кулеба.

Військова допомога Україні

Як відомо, Конгрес США поки що так і не схвалив додаткове фінансування для України.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США більше не можуть надавати військову допомогу Україні, поки Конгрес не ухвалить рішення про додаткове фінансування.

Євросоюз також не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

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