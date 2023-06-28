"Куди дивляться санітари?": Кива заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова

Проросійський колаборант Ілля Кива, який втік до Москви, помарив про те, що Кирило Буданов мертвий, і в Україні його "оцифрували".

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Ілля Кива помарив про те, що Кирило Буданов мертвий та його "офіцрували" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Путініст і зрадник України Ілля Кива озвучив чергову неадекватну заяву. Намагаючись підтримати фейки російської пропаганди про нібито смерть глави ГУР Міноборони, Кива сказав, що в Україні "оцифрували" Кирила Буданова та записали з ним інтерв'ю.

В уяві Ківи Буданов "мертвий", "нещодавно було дев'ять днів, скоро вже 40".

"Взяти мертву людину, оцифрувати її та через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Що б всі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія. У ексначальника ГУР Кирила Буданова нещодавно було дев'ять днів, скоро вже 40", - написав Кива в Telegram.

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У Мережі маячня Киви спровокувала безліч коментарів, більшість з них стосується психічного здоров'я путініста. Користувачі пишуть:

"Куди дивляться санітари?"

"Що він курить?"

"Санітарів! Важка форма шизофренії, рівень марення зашкалює"

"А це випадково не Жириновський?"

"Головний клоун Кива сказав правду "чого не зробиш заради шоу"

"Дайте йому оселедця вже, хоч хто-небудь"

"Я спочатку подумав він про нейромережу Жириновського, а - ні, шиза"

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше в російських пропагандистських ЗМІ і Telegram-каналах поширили інформацію про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "важко поранений" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Буданов, коментуючи російські фейки, заявив, що колишні та нинішні військові командири формують в Україні "загін безсмертних", який переслідуватиме росіян скрізь, навіть у страшних снах.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа", - сказав глава української військової розвідки.

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