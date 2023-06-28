УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Куди дивляться санітари?": Кива заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова

Анна Ярославська
28 червня 2023, 11:40 оновлено 28 червня, 11:53
189
Проросійський колаборант Ілля Кива, який втік до Москви, помарив про те, що Кирило Буданов мертвий, і в Україні його "оцифрували".
Ілля Кива, Кирило Буданов
Ілля Кива помарив про те, що Кирило Буданов мертвий та його "офіцрували" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Путініст і зрадник України Ілля Кива озвучив чергову неадекватну заяву. Намагаючись підтримати фейки російської пропаганди про нібито смерть глави ГУР Міноборони, Кива сказав, що в Україні "оцифрували" Кирила Буданова та записали з ним інтерв'ю.

В уяві Ківи Буданов "мертвий", "нещодавно було дев'ять днів, скоро вже 40".

"Взяти мертву людину, оцифрувати її та через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Що б всі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія. У ексначальника ГУР Кирила Буданова нещодавно було дев'ять днів, скоро вже 40", - написав Кива в Telegram.

відео дня

У Мережі маячня Киви спровокувала безліч коментарів, більшість з них стосується психічного здоров'я путініста. Користувачі пишуть:

  • "Куди дивляться санітари?"
  • "Що він курить?"
  • "Санітарів! Важка форма шизофренії, рівень марення зашкалює"
  • "А це випадково не Жириновський?"
  • "Головний клоун Кива сказав правду "чого не зробиш заради шоу"
  • "Дайте йому оселедця вже, хоч хто-небудь"
  • "Я спочатку подумав він про нейромережу Жириновського, а - ні, шиза"

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше в російських пропагандистських ЗМІ і Telegram-каналах поширили інформацію про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "важко поранений" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Буданов, коментуючи російські фейки, заявив, що колишні та нинішні військові командири формують в Україні "загін безсмертних", який переслідуватиме росіян скрізь, навіть у страшних снах.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа", - сказав глава української військової розвідки.

Інші новини:

війна в Україні фейки ГУР Ілля Кива новини України Кирило Буданов
Реклама

Головне за день

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - Золотарьов

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - Золотарьов

12:00 Ексклюзиви
"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарій

11:44 Україна
"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – Маркус

"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – Маркус

10:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:05

Чоловік показав дешевий трюк, який позбавить від неприємного запаху у взутті

12:43

Авраменко розповів, чи потрібно перейменувати Запоріжжя та БровариВідео

12:39

"Іспанський сором": Руслану висміяли за фото в міні на тлі руїн під БахмутомВідео

12:37

Що означає вислів "гроші не пахнуть": Авраменко пояснив популярну фразуВідео

12:23

Як чистити, коли міняти і навіщо потрібен оцет: як підтримувати йоржик в чистоті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:15

В Україні офіційно змінять дати трьох свят: Зеленський подав проект у Раду

12:02

"Нібито повинні її слухати": Серга пояснив, чому у Лободи проблеми з публікою

12:00

Путіну залишилось недовго, 2024 рік стане для нього останнім - ЗолотарьовЕксклюзив

11:57

Гороскоп на завтра 29 червня 2023: Рибам – чутливість, Овнам - конфлікт

Реклама
11:46

Без сліз не поглянеш: в мережу злили чесні фото Пугачової

11:44

"Війна має закінчитися в Москві падінням Путіна": ексдепутат Держдуми описав сценарійВідео

11:40

"Куди дивляться санітари?": Кива заявив, що в Україні взяли інтерв'ю у "трупа" Буданова

11:20

Косметолог показала, як відновити палетку, яка засохла: буде як новаВідео

11:07

Суровікін знав про плани Пригожина влаштувати заколот - The New York Times

11:01

Заплатити податки на квартири: скільки в українців залишилося часу

10:57

"Була доба штурмів": ЗСУ сильно просунулися на Запорізькому напрямку – МаркусВідео

10:34

Дівчина поділилася секретом видалення пригорілої їжі і жиру з духовкиВідео

10:33

Експерт пояснив, який у Пригожина був хитрий план з приводу заколоту

10:33

"Глобальні зміни та війна вимагають від України переглянути енергетичну політику", — Кацуба актуально

10:03

З несподіваним візитом до Києва прибув президент Литви Гітанас Науседа

Реклама
09:59

Лише люди з гострим зором зможуть розгадати загадку: потрібно знайти зелену крапку

09:48

Гроші від польського фонду для українок: хто має право на 90 тис. грн

09:46

Війна може закінчитися цього року: Пономарьов описав сценарійВідео

09:07

Ціла серія вибухів: у Мелітополі потужно "прилетіло" по окупантах

09:03

Потрібні сіль та рис: як легко і просто помити пляшки зсередини

08:50

Пригожин зник: літаки ватажка ПВК прилетіли до Білорусі, але його ніхто не бачив

08:20

Путін посилиться, якщо посилиться ПригожинПогляд

08:13

Вагнерівці досі залишаються в Україні – Пентагон

08:12

Ракетний удар по Краматорську: РФ вбила 9 українців, 60 людей пораненоФотоВідео

07:41

Дві рідні сестри з Волині за один місяць втратили на війні своїх чоловіків

07:00

День народження Дантеса: 5 хітів співучого волонтера з українським вайбомВідео

06:48

Навіщо Лукашенко покликав Пригожина у Білорусь: в ISW пояснили, в чому вигода диктатора

06:21

Як добре виглядати в 60 років влітку: 6 незамінних речей для стильного образуФото

06:20

Неспроста у путінських були похоронні обличчяПогляд

04:30

"Путін миттєво може зникнути": диктатору РФ активно шукають заміну – Небоженко

04:00

З Днем Конституції України: яке сьогодні свято і у кого День ангела 28 червня

03:50

Як сказати українською "лєснічна площадка": Авраменко озвучив милозвучний аналог

03:15

Колишня невістка Єлизавети II бореться з раком молочної залози

02:45

Експерт спрогнозував, чи допомагатиме Пригожин Лукашенку своїми бойовиками

02:05

Як зробити щоб шашлик не горів: хитрий фокус дає стовідсотковий результат

Реклама
01:20

"Справа в грошах": політолог пояснив, чого може впасти російський режим

27 червня, вівторок
23:57

Як правильно носити оверсайз футболку: трендові ідеї 2023

23:55

"РФ заслуговує на поразку і трибунал": Зеленський відреагував на теракт у Краматорську

23:16

"Залишився останній аргумент": Кулеба розповів, як Путін може шантажувати Захід

23:13

Війна в Україні зупиниться, коли еліти РФ погодяться на умови Заходу – Небоженко

22:58

Гороскоп на липень 2023 для Левів: розставання, затримка в грошах і великі витратиВідео

22:52

Народжувати буде в Еміратах: Ліндсі Лохан розсекретила стать своєї першої дитини

22:49

Рідкісне фото: Олена Кравець показала, як підросли її двійнята

22:22

В Україні повернули повірку лічильників газу: як не потрапити під штраф

22:16

Гороскоп на липень 2023 для Скорпіонів: доленосні події, удача та поїздкаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти