"Глава ГУР помер після ракетної атаки": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейком

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький посміявся з нових казок росіян та наголосив, що з Будановим все добре.

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Пропагандисти РФ зганьбилися диким фейком про Буданова / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Так, у своєму Telegram-каналі російський пропагандист Руслан Осташко написав, що глава ГУР Кирило Буданов нібито помер в результаті ракетного удару. Пропагандист послався на українські медіа.

"У Національному центрі "Український дім" розпочали підготовку до похорону "дуже серйозної людини", повідомляють українські медіа. Прощання відбудеться найближчим часом. Робітники сказали, що ховатимуть Кирила Буданова, який загинув після нещодавньої ракетної атаки на ГУР. Перевірити цю інформацію поки неможливо. Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав Осташко.

Водночас представник ГУР МО Вадим Скібіцький у коментарі 24 каналу наголосив, що з Будановим все добре. Він посміявся з нових казок росіян та зазначив, що тільки в обід говорив з главою розвідки.

Фейки РФ про Залужного і Танцюру

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення. Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

Дивіться відео про те, як Кремль розводить фейки про взяття Бахмута:

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