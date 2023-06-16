У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завдань

Російські пропагандисти розтиражували фейкові відомості про, мовляв, "важке поранення" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і його нібито "госпіталізацію". Інформація не відповідає дійсності - очільник ГУР сповнений сил, планів і завдань. Про це заявив представник військової розвідки Андрій Юсов.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував фейк пропаганди країни-окупанта Росії, де сказали, що Буданов, мовляв "отримав важке поранення, терміново госпіталізований і відправлений до Польщі, а потім до Німеччини".
"(У Буданова, - ред.) справи йдуть відмінно, прекрасне здоров'я, хороший апетит", - сказав Юсов.
Також він додав, що начальник ГУР продовжує свою роботу.
"Сповнений планів, весь в роботі, дуже мало вільного часу, величезна кількість завдань", - підкреслив Андрій Юсов.
Раніше заступниця Міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, на якому керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов мовчки сидить і дивиться в камеру.
"Далі буде... Плани люблять тишу", - прокоментувала ролик Маляр.
Дивіться відео, в якому Буданов "розповів" про контрнаступальні плани ЗСУ:
Нагадаємо, в СБУ попередили, що ФСБ готує провокацію проти вищих військових і політичних посадовців України. За даними спецслужби, росіяни мають намір вигадати нібито наявність в українських керівників російського громадянства.
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