У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завдань

Пропаганда агресора Росії рознесла неправдиву інформацію про нібито "поранення і госпіталізацію" керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова.

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У ГУР спростували пропаганду Росії про нібито "важке поранення Буданова" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Російські пропагандисти розтиражували фейкові відомості про, мовляв, "важке поранення" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова і його нібито "госпіталізацію". Інформація не відповідає дійсності - очільник ГУР сповнений сил, планів і завдань. Про це заявив представник військової розвідки Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував фейк пропаганди країни-окупанта Росії, де сказали, що Буданов, мовляв "отримав важке поранення, терміново госпіталізований і відправлений до Польщі, а потім до Німеччини".

"(У Буданова, - ред.) справи йдуть відмінно, прекрасне здоров'я, хороший апетит", - сказав Юсов.

Також він додав, що начальник ГУР продовжує свою роботу.

"Сповнений планів, весь в роботі, дуже мало вільного часу, величезна кількість завдань", - підкреслив Андрій Юсов.

Раніше заступниця Міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео, на якому керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов мовчки сидить і дивиться в камеру.

"Далі буде... Плани люблять тишу", - прокоментувала ролик Маляр.

Дивіться відео, в якому Буданов "розповів" про контрнаступальні плани ЗСУ:

Нагадаємо, в СБУ попередили, що ФСБ готує провокацію проти вищих військових і політичних посадовців України. За даними спецслужби, росіяни мають намір вигадати нібито наявність в українських керівників російського громадянства.

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