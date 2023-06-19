"Створюємо загін безсмертних": Буданов жорстко потролив вкиди РФ про його смерть

Глава ГУР підкреслив, що "загін безсмертних" буде переслідувати росіян скрізь, навіть у страшних снах.

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Буданов жорстко потролив вкиди РФ про його смерть / Колаж: Головред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував фейки російських пропагандистів про те, що він нібито загинув від поранення, отриманого наприкінці травня.

Як зазначив Буданов у коментарі Kyiv Post, колишні та нинішні військові командири формують в Україні "загін безсмертних", який переслідуватимуть росіян скрізь, навіть у страшних снах.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа", - сказав очільник української воєнної розвідки.

Він підкреслив, що у росіян та їхніх пропагандистів ще буде багато роботи у нервовій, істеричній обстановці.

"Загін безсмертних вночі приходитиме у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - заявив Буданов.

Фейки РФ про військове керівництво України

Раніше у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

Окрім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Дивіться відео про те, як Росія запустила масові фейки про контрнаступ і втрати ЗСУ:

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