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"Старий і немічний Путін дуже заздрить Буданову": Пономарьов здивував подробицями

Аліна Дембіцька
26 червня 2023, 15:40 оновлено 26 червня, 15:40
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Путін – це жалюгідний наслідувач, у якого немає нічого свого, підкреслив екс-депутат Держдуми РФ.
'Старий і немічний Путін дуже заздрить Буданову': Пономарьов здивував подробицями
Пономарьов заявив, що Путін дуже заздрить Буданову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін дуже заздрить керівнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову. Глава Кремля навіть почав жалюгідно наслідувати очільника ГУР. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

"Путін – це жалюгідний наслідувач, у якого немає нічого свого. Вся його політика вибудувана в стилі "сам дурень", тому що нічого більш розумного він сказати не може. Американці це називають красивим словом what about is, тобто ми щось робимо недобре, так ви і самі такі, а російською це називається "сам дурень", - підкреслив Пономарьов.

Як зазначив екс-депутат Держдуми РФ, історія з приводу так званої "санітарної зони", яку російський диктатор хоче створити на території України – це жалюгідне наслідування Путіним Кирила Буданова, якому він дуже заздрить.

"Буданов молодий і дівчата його люблять, а Путін старий і немічний. Це Буданов сказав про те, що потрібно вибудувати санітарний кордон уздовж російсько-українського кордону на території Росії, щоб звідти не було ніяких обстрілів тощо. Це була ідея Буданова, а Путін зараз цю ідею віддзеркалює. Ось тільки для того, щоб це зробити, потрібно, щоб у Путіна були відповідні люди в команді, а у нього поки що тільки, прости господи, Шойгу з Герасимовим", - розповів Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Путін пригрозив створенням "санітарної зони" в Україні

Нещодавно Путін пригрозив, що Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів.

"Якщо прильоти на територію РФ продовжаться, Москва повинна буде розглянути питання створення в Україні санітарної зони, щоб вони не могли дістати нас", - заявив російський диктатор.

Російський чиновник, заступник голови Радбезу країни-окупанта Росії Дмитро Медведєв після дивних заяв Путіна й собі розмріявся про "санітарну зону" до Львова, який він назвав "польським Лембергом".

"З урахуванням ворожих рішень щодо постачання "київському режиму" дедалі більше далекобійних видів зброї, така лінія має проходити біля Львова (польського Лемберга), щоб відіграти реальну захисну роль. Тоді це й будуть нові безпечні межі того, що раніше називали "країна 404", - видав Медведєв.

Пізніше радник глави офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву російського диктатора про "санітарну зону". Він підкреслив, що Путін відкрито декларує свою єдину мету: деіндустріалізацію України (руйнування об'єктів інфраструктури та енергетики) і створення сірої "санітарної" (забрудненої, безлюдної) зони.

Дивіться інтерв'ю з Іллею Пономарьовим спеціально для Главреда:

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