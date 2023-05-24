'Отримав травму голови': в РФ розганяють фейк про 'поранення' Залужного

Пропагандисти країни-агресорки Росії почали розповсюджувати фейк про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито отримав поранення після обстрілу російських загарбників. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.
Так, у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах почали активно поширювати інформацію про те, що Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що головнокомандувач ЗСУ нібито отримав травму голови та осколкові поранення.
На спростування ворожої маячні Центр стратегічних комунікацій продемонстрував відео, де 20 травня генерал Залужний онлайн брав участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті Одеської юридичної академії.
Також раніше заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що вкиди росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті.
"Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала Маляр.
Окрім того, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter написав, що сьогодні, 24 травня, вранці президент Володимир Зеленський вислухав на Ставці доповідь Залужного. Данілов проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.
Окупанти хочуть усунути Залужного
Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення.
Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.
Раніше ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.
Нагадаємо, раніше Залужний заявив, що перемога України у війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, а й створенням умов, що виключають у майбутньому нову агресію РФ.
"Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Вся територія повинна бути звільнена. Але цього ще мало", - сказав він.
Дивіться відео про те, як дрони ЗСУ закидали гранатами позиції російських загарбників:
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