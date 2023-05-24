'Отримав травму голови': в РФ розганяють фейк про 'поранення' Залужного

У російських пропагандистських ЗМІ почали активно поширювати інформацію про те, що Залужний отримав важку травму під Херсоном.

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В РФ розганяють фейк про "поранення" Залужного / Колаж: Головред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, president.gov.ua

Пропагандисти країни-агресорки Росії почали розповсюджувати фейк про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито отримав поранення після обстрілу російських загарбників. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Telegram.

Так, у російських пропагандистських ЗМІ та Telegram-каналах почали активно поширювати інформацію про те, що Залужного "важко поранено" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що головнокомандувач ЗСУ нібито отримав травму голови та осколкові поранення.

На спростування ворожої маячні Центр стратегічних комунікацій продемонстрував відео, де 20 травня генерал Залужний онлайн брав участь у відкритті Міжнародної конференції з нагоди Дня науки у Національному університеті Одеської юридичної академії.

відео дня

Також раніше заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що вкиди росіян про "зникнення" Залужного – це спроба деморалізувати захисників у Бахмуті.

"Росіяни запустили інформаційну хвилю про нібито зникнення нашого головнокомандувача Валерія Федоровича Залужного. Главком на місці. Робить свою роботу. Щойно спілкувались", - сказала Маляр.

Окрім того, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у своєму Twitter написав, що сьогодні, 24 травня, вранці президент Володимир Зеленський вислухав на Ставці доповідь Залужного. Данілов проілюстрував свій твіт підморгуючим смайликом.

Данілов відреагував на повідомлення про "поранення" Залужного / скріншот

Окупанти хочуть усунути Залужного

Нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що окупанти "відпрацьовують" маршрути пересування Залужного з метою спроби його усунення.

Також Маляр зауважила, що ворог дуже зацікавлений у знищенні українського військово-політичного керівництва, тому питання його безпеки має стратегічне значення.

Раніше ватажок ПВК"Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашковський заявив, що це фейк.

Нагадаємо, раніше Залужний заявив, що перемога України у війні з Росією повинна ознаменуватися не тільки виходом на кордони в межах 1991 року, а й створенням умов, що виключають у майбутньому нову агресію РФ.

"Наша перемога є однозначним звільненням всієї окупованої території України. Вся територія повинна бути звільнена. Але цього ще мало", - сказав він.

Дивіться відео про те, як дрони ЗСУ закидали гранатами позиції російських загарбників:

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