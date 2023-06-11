'Далі буде': Буданов заінтригував українців красномовним відео

Ролик оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На опублікованих кадрах Буданов мовчки сидить та хитро споглядає в камеру.

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Буданов заінтригував українців красномовним відео / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У неділю, 11 червня, Міністерство оборони України опублікувало загадкове відео з очільником Головного управління розвідки МО Кирилом Будановим. У відомстві натякнули, що щось почалось.

Ролик оприлюднила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram. На опублікованих кадрах Буданов мовчки сидить та хитро споглядає в камеру.

"Далі буде… Плани люблять тишу", - підписала Маляр інтригуючий 30-секундний ролик.

Після появи титрів, нам пропонують додаткову сцену з Будановим, яка відповідає найкращим традиціям Marvel. У цій сцені глава розвідки у своєму фірмовому стилі тихо посміхається.

Дивіться у нашому телеграм-каналі красномовне відео з Будановим:

Буданов заінтригував українців красномовним відео / скріншот

Зауважимо, що кілька днів тому Маляр публікувала відео з українськими захисниками і красномовним натяком перед прийдешнім контрнаступом.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - йшлося у підписі до відео.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, підрив російськими загарбниками Каховської гідроелектростанції не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включно з Кримом.

Дивіться відео про те, що далі робитимуть ЗСУ та окупанти:

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