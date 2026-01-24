Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

Віталій Кірсанов
24 січня 2026, 18:49
453
Роман Костенко вважає, що для України зараз є тільки два шляхи закінчення війни.
Путін "гратиме" переговорами, вважає Роман Костенко
Путін "гратиме" переговорами, вважає Роман Костенко / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook/Роман Костенко

Що сказав Роман Костенко:

  • Путін "гратиме" переговорами
  • Кінця війни не бачу

Між Україною і Росією можуть бути тільки точкові перемир'я, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін нібито до чогось готовий, але це частина його гри. Про це в інтерв'ю "24 каналу" сказав Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Закінчення війни я точно не бачу. Звичайно, все може бути, але я не бачу цього в найближчій перспективі", - зазначив парламентарій, відповідаючи на питання, чи бачить він закінчення війни в найближчій перспективі.

відео дня

На його думку, Путін "гратиме" переговорами, енергетичним перемир'ям, одноденним, тижневим перемир'ям, щоб просто "тримати увагу" президента США Дональда Трампа. Костенко додав, що глава Кремля так "гратиме" для того, щоб американський президент думав, що він нібито може на щось погодитися і не заарештовував його "тіньовий флот" і не накладав санкцій, а також, щоб Росія могла будувати ракети, щоб не було санкцій проти її сателітів.

Нардеп вважає, що для України зараз є тільки два шляхи закінчення війни.

"Хто б там що не говорив, як би не виступав проти війни – я теж проти війни – але іншого вибору немає: або померти, або знищити Росію. Це все", – сказав він.

Костенко додав, що не вірить у закінчення війни в найближчому майбутньому. За його словами, можуть бути тільки точкові перемир'я, але це не свідчить про те, що Путін дійсно хоче миру.

До чого можуть призвести переговори – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що ключові рішення на переговорах залежать від позиції Кремля. За його словами, хід переговорів свідчить про поступовий рух до сценарію заморожування бойових дій, тоді як роль Європи в процесі знижується.

"Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - сказав Клочок.

Переговори в Абу-Дабі 23-24 січня - головне

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах України, США і Росії в Абу-Дабі обговорюють умови завершення війни і чекають відповіді від РФ. Він підкреслив, що позиція України чітка, а ключовим моментом є готовність Росії припинити війну.

Після зустрічі секретар РНБО Рустем Умеров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі продовжиться 24 січня.

На зустрічі 23 січня компромісу не досягнуто. Обговорювалися території, проте результату немає - це підтверджує масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія вимагає поступок і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

Як повідомляв Главред, у суботу, 24 січня, завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що переговори пройшли "позитивно" і "конструктивно".

Читайте також:

Про особу: Роман Костенко

Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України Роман Костенко Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

19:29Війна
Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

18:49Україна
РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31Світ
Реклама

Популярне

Більше
Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

Останні новини

19:43

Може "склеїти ласти": несподіваний прогноз про те, скільки залишилося Кадирову

19:29

Україна поговорила віч-на-віч з РФ: з'явилися деталі та дата нових переговорів

19:10

Ніякої угоди Трампа немаєПогляд

19:05

Зараз важко, але потім розкіш: яким знакам зодіаку судився грошовий прорив

18:49

Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
18:47

Не лише Київ і Харків: яке місто тричі ставало столицею УкраїниВідео

18:24

Одна прихована функція змінює все: багато хто неправильно використовує палички для їжі

17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

Реклама
17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

15:25

Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

Реклама
15:11

В Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, РФ та США: перші подробиці

15:04

Садова доріжка без бетону і плитки: що зробити зі спиляного дереваВідео

14:49

Кейт Міддлтон здивувала вибором нової професіїФото

14:26

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

14:11

Чи небезпечний увімкнений обігрівач вночі: головні ризики для будинку та здоров'я

14:00

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

13:29

Як не потрапити в аварію взимку: інструктор назвав п"ять популярних помилок

13:10

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

13:06

В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

11:58

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

11:51

Гороскоп на завтра 25 січня: Близнюкам - несподівана зустріч, Дівам - смуток

11:26

Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

11:23

Як виглядати стильно в мороз: модні правила зимового образу

11:22

Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

11:03

Звідки береться запах у квартирі та як позбутися його назавжди: лайфхаки для прибирання

10:37

Сповідь без зайвої провини: що насправді не є гріхом

10:24

Тисячі киян без світла і тепла: ворог серйозно пошкодив інфраструктуру столиці

09:19

Росіяни били по породіллях і переселенцях: Зеленський прокоментував атаку РФФото

09:03

Друге життя старих речей: несподівані ідеї для кашпо з підручних речейФото

Реклама
08:58

Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

08:21

Viber після уроків: чи має вчитель відповідати батькам у вихідні

08:10

Як Україні вийти з енергетичної кризиПогляд

07:44

РФ масовано атакувала Україну: під прицілом енергетика, є жертва і пораненіФото

06:10

Чому жодна західна держава не перекриває Китай за масштабом ринкуПогляд

06:02

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталіВідео

05:27

Розлітаються зі столу першими: рецепт бюджетних, але дуже смачних відбивних

04:40

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці саксофоніста за 31 секунду

03:30

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти