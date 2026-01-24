Україна має тільки один вибір: або померти, або знищити РФ – нардеп

Роман Костенко вважає, що для України зараз є тільки два шляхи закінчення війни.

Путін "гратиме" переговорами, вважає Роман Костенко / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, facebook/Роман Костенко

Що сказав Роман Костенко:

Путін "гратиме" переговорами

Кінця війни не бачу

Між Україною і Росією можуть бути тільки точкові перемир'я, щоб показати, що російський диктатор Володимир Путін нібито до чогось готовий, але це частина його гри. Про це в інтерв'ю "24 каналу" сказав Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Закінчення війни я точно не бачу. Звичайно, все може бути, але я не бачу цього в найближчій перспективі", - зазначив парламентарій, відповідаючи на питання, чи бачить він закінчення війни в найближчій перспективі. відео дня

На його думку, Путін "гратиме" переговорами, енергетичним перемир'ям, одноденним, тижневим перемир'ям, щоб просто "тримати увагу" президента США Дональда Трампа. Костенко додав, що глава Кремля так "гратиме" для того, щоб американський президент думав, що він нібито може на щось погодитися і не заарештовував його "тіньовий флот" і не накладав санкцій, а також, щоб Росія могла будувати ракети, щоб не було санкцій проти її сателітів.

Нардеп вважає, що для України зараз є тільки два шляхи закінчення війни.

"Хто б там що не говорив, як би не виступав проти війни – я теж проти війни – але іншого вибору немає: або померти, або знищити Росію. Це все", – сказав він.

Костенко додав, що не вірить у закінчення війни в найближчому майбутньому. За його словами, можуть бути тільки точкові перемир'я, але це не свідчить про те, що Путін дійсно хоче миру.

До чого можуть призвести переговори – думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що ключові рішення на переговорах залежать від позиції Кремля. За його словами, хід переговорів свідчить про поступовий рух до сценарію заморожування бойових дій, тоді як роль Європи в процесі знижується.

"Питання війни поступово рухається до заморожування, незважаючи на певне гальмування з боку Європи, яка не здатна самостійно дати відсіч Росії", - сказав Клочок.

Переговори в Абу-Дабі 23-24 січня - головне

Нагадаємо, 23 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах України, США і Росії в Абу-Дабі обговорюють умови завершення війни і чекають відповіді від РФ. Він підкреслив, що позиція України чітка, а ключовим моментом є готовність Росії припинити війну.

Після зустрічі секретар РНБО Рустем Умеров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі продовжиться 24 січня.

На зустрічі 23 січня компромісу не досягнуто. Обговорювалися території, проте результату немає - це підтверджує масований обстріл України. США тиснуть на Київ, а Росія вимагає поступок і прагне контролювати східну промислову зону Донбасу.

Як повідомляв Главред, у суботу, 24 січня, завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США і Росією, який тривав понад три години. Журналіст Axios Барак Равід заявив, що переговори пройшли "позитивно" і "конструктивно".

Про особу: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

